Fernández acusa a la Junta de "ocultar" con OCON-Sur el no abordar asuntos de su competencia, como la sanidad

Una narcolancha precintada por la Guardia Civil en la playa de las Marinicas, a 28 de agosto de 2026, en Carboneras, Almería, Andalucía (España). - Europa Press

CÚLLAR VEGA (GRANADA), 31 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha acusado este lunes al Gobierno de Juanma Moreno de "ocultar" con el "debate" sobre el desmantelamiento de OCON-Sur --unidad de lucha contra el narcotráfico-- para así no abordar asuntos de competencia autonómica, como la sanidad y la prevención de incendios.

En declaraciones a los medios en Cúllar Vega (Granada), Fernández ha recordado que el OCON-Sur se creó de forma "provisional" y "se diluyó para convertirse en una estructura permanente y fija". Una vez desapareció OCON-Sur, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un plan especial de lucha contra el narcotráfico, ha recordado el delegado andaluz, que, desde 2018, ha permitido desplegar más de 48.000 operaciones con cerca de 32.000 detenidos.

Este plan, en palabras de Fernández, ha supuesto contar con 3.200 agentes de refuerzo para una lucha "permanente y continua" contra las mafias de las drogas que operan en las costas andaluzas. Por ello, el delegado del Gobierno ha acusado al Ejecutivo andaluz de "falta de respeto a los profesionales que se juegan literalmente la vida" en estas tareas.

Igualmente, ha sostenido que la "lucha" contra el narco no sólo se acomete desde el punto de vista de la seguridad sino también "a través del trabajo social", refiriéndose en este punto a la creación de oportunidades de empleo en las zonas más castigadas por los narcos.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha insistido este lunes en que el Gobierno de Pedro Sánchez "no está a la altura de las circunstancia con Andalucía en relación con la lucha contra el narcotráfico" porque, dos años después de los hechos de Barbate (Cádiz), donde murieron dos guardias civiles arrollados por una narcolancha, y tras los sucesos de Huelva, "nada ha cambiado".

"¿Cuántos fallecidos hacen falta para que el Ministerio de Interior reaccione?", se ha preguntado Sanz en una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press. "Hay una dejación de funciones muy grave y una percepción de que la criminalidad avanza y de que el narcotráfico se ha extendido a todas las provincias por la dejación de responsabilidades del Gobierno de Sánchez", ha recalcado el vicepresidente primero y consejero.