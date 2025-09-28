Fernández analiza con la nueva presidenta de la Confederación del Guadalquivir la gestión del agua en Andalucía

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha recibido a Gloria María Martín, la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a quien ha trasladado su enhorabuena por "situarse al frente de una autoridad hidrográfica donde el aprovechamiento y la gestión eficaz y eficiente" del agua "resulta esencial para el desarrollo económico y social en nuestra comunidad, seriamente afectada por las consecuencias del cambio climático".

En el encuentro, ambos han coincidido en que la situación del agua en Andalucía "sigue siendo preocupante, debido a los periodos de sequía y al incremento de las temperaturas", de ahí que hayan hecho un repaso por las inversiones recogidas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG) 2022-2027, una "herramienta esencial para hacer frente a esta crisis hídrica provocada por el cambio climático en Andalucía", ha destacado Fernández.

El actual Plan Hidrológico, cuyo principal objetivo es establecer las bases para una administración sostenible y una gestión adecuada del recurso, cuenta con un programa de inversiones de 3.963,90 millones de euros hasta 2027, a través de 830 medidas.

Para dar continuidad a las medidas en el período 2028-2033, ya se está trabajando en el próximo Plan Hidrológico, cuyo proceso de revisión se ha prolongado durante seis meses, hasta el 20 de junio de 2025, y donde cualquier interesado ha podido realizar las propuestas, observaciones y sugerencias que estime convenientes, dirigidas al organismo de cuenca respectivo.

Fernández ha defendido el trabajo de planificación del Gobierno de la Nación, que es "consciente de que al cambio climático hay que responder con previsión y con actuaciones eficaces, para asegurar las reservas de agua", de ahí que haya destacado que desde 2018 el Gobierno de España ha movilizado en Andalucía más de 1.200 millones de euros "en infraestructuras hídricas para responder a esta situación, tanto para garantizar el abastecimiento de la población, como la mejora de los regadíos".