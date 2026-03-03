Fernández defiende el contrato de pulseras antimaltrato, "el más avanzado" desde el punto de vista tecnológico

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CENES DE LA VEGA (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido este martes que el servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y de las penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género sacado a licitación por el Ministerio de Igualdad es "el más avanzado" desde el punto de vista tecnológico.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en Cenes de la Vega (Granada) después de que la asociación de mujeres La Volaera haya indicado que la licitación que oferta la contratación pública para gestionar las conocidas como pulseras antimaltrato tiene "graves carencias".

A juicio del delegado del Gobierno, sin embargo, el nuevo contrato da un "salto muy importante para garantizar la seguridad de las mujeres", con incluso un "mejor" control del que se viene haciendo tras la mejora de todo aquello que era susceptible de ser mejorado.

Se produce por un lado una mejora técnica teniendo en cuenta los avances tecnológicos pertinentes y se aumenta el stock de pulseras para "suministro inmediato", ha puesto como ejemplo Fernández, quien ha resaltado el trabajo realizado por parte del Ministerio y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en esta materia para una "protección integral" de las víctimas

Ha valorado también la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ha señalado están "absolutamente comprometidas" con las víctimas, con formación "específica" y unidades en Policía Nacional y Guardia Civil, en el marco también del programa Viogen.