Fernández destaca que el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar acumula 34.400 detenidos y 2.300 toneladas de drogas

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en la reunión de la Mesa de Coordinación Operativa (MECO) del V Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar (Sevilla). - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido este martes la reunión de la Mesa de Coordinación Operativa (MECO) del V Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, donde se han dado a conocer los resultados de la actividad desplegada por los medios estatales y los resultados de las operaciones ejecutadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, "que constatan el acierto de Gobierno de España en el despliegue de dicho operativo, que acumula desde 2018 cerca de 50.000 operaciones, más de 34.400 detenidos y 2.300 toneladas de drogas aprehendidas".

En una nota de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Fernández ha destacado que "estas cifras demuestran que el Plan Especial es una herramienta eficaz y fundamental en la lucha contra el narcotráfico", cuyos clanes están cada vez "más profesionalizados", con la incorporación de especialistas en diferentes sectores del entramado criminal, como el blanqueo, la informática, la mecánica, y eso unido a la utilización de medios tecnológicos más sofisticados, "dificulta la identificación de las relaciones existentes entre los diferentes grupos".

Frente a ello, "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan permanentemente para actualizar y modernizar sus capacidades, formar a los agentes en el uso de nuevos materiales y medios tecnológicos, aumentar las capacidades en inteligencia y fortalecer la investigación criminal y, en particular, la de blanqueo de capitales", ha destacado.

Esta acción continua ha permitido, según ha explicado, "obtener el balance que llevamos en estos ocho años" con un cumulado de 49.755 operaciones, 34.499 detenidos e investigados, 2.321 toneladas de droga incautada, cerca de tres millones de litros de combustible, 3.531 armas de fuego y 2.398 embarcaciones incautadas.

De enero a agosto de 2026, el hachís continúa siendo la principal sustancia aprehendida, con 104,6 toneladas, lo que supone más del 74% del total de las sustancias intervenidas. En cuanto al combustible, se ha incremento la incautación de este producto destinado al aprovisionamiento de las embarcaciones, con cerca de un millón de litros (834.175 l) intervenidos y a punto de superar el total intervenido en 2025 (893.377).

Asimismo, Fernández ha destacado el descenso "significativo" del uso del Guadalquivir como canal de introducción de la droga, reduciendo en cerca de un 80% respecto a 2025 la actividad en el interior del río. "El Gobierno de España lleva invertidos en estos ocho años 190 millones de euros en el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, de los que 38 millones corresponde con el plan en vigor, y continúa trabajando en dos direcciones esenciales para la lucha contra el narcotráfico: el refuerzo y ampliación de las plantillas y la mejora de las instalaciones".

En este sentido, "contamos con más personal que nunca, con un incremento de las plantillas policiales del 16% y un índice de cobertura que alcanza el 95%". Todo, "gracias a las continuas ofertas de empleo público del Ejecutivo que permiten contar en toda Andalucía con 30.631 agentes, 3.795 más que en 2018", ha subrayado.

Por tanto, "trabajamos de la mano de una acción coordinada con otros países". Y, es que, "la lucha contra el narcotráfico no entiende de fronteras, por lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han estrechado la colaboración con otros países", ha matizado Pedro Fernández, en referencia al proyecto europeo de lucha contra el crimen organizado, liderado por España, European Operational Team (EOT), con base en el sur de España, y a la coordinación y trabajo continuo con la Guardia Nacional Republicana de Portugal, entre otros.

A ello se une, ha continuado, 127 millones de euros en la mejora de infraestructuras, de los que más de 92 millones se han invertido en el primer Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (Plise) y 35 millones más han sido sufragados con presupuesto de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Dentro del segundo Plise ya se han previsto actuaciones, con una estimación presupuestaria total de unos 140 millones en Andalucía. En definitiva, "un operativo diseñado y puesto en marcha en 2018 por este Gobierno en permanente revisión, actualización, modernización y dotación de infraestructuras y profesionales para garantizar la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía, así como la seguridad de un área estratégica especialmente afectada por el crimen organizado y el narcotráfico", ha concluido.