Marlaska reivindica el "control efectivo" frente al narcotráfico en la costa de Almería con 4.000 operaciones policiales

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reivindicado este martes el "control efectivo" que realiza el Gobierno en la costa de Almería frente al narcotráfico y ha destacado que en los últimos años se han llevado a cabo 4.000 operaciones policiales en la provincia, con 4.500 detenciones por tráfico de drogas y 123 toneladas de droga intervenidas.

Así lo ha trasladado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado a preguntas de la senadora del PP por Almería Carmen Belén López Zapata, ante quien ha asegurado que Interior despliega "estrategias especializadas y planes operativos específicos" y mejora las infraestructuras y los medios operativos y tecnológicos.

Grande-Marlaska ha citado entre estos medios el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) y ha señalado que el Ministerio adapta su actuación a la evolución de los riesgos, las amenazas y las necesidades operativas.

Asimismo, ha aludido a los cinco planes del Plan Especial Campo de Gibraltar, que desde 2022 afecta a seis provincias andaluzas, entre ellas Almería.

MÁS DE 300 AGENTES EN ALMERÍA

El titular de Interior ha defendido el refuerzo de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ha asegurado que se han incorporado más de 300 agentes en Almería.

Grande-Marlaska ha asegurado asimismo que la situación de la Guardia Civil y la Policía Nacional en 2026 no tiene "nada que ver" con la de 2018 y ha señalado que el área de actuación del plan de seguridad contra el narcotráfico en Andalucía contaba al cierre de 2025 con 5.000 agentes más que en 2017, un 23 por ciento más.

Como comparación, ha resaltado que entre 2011 y 2018 se perdieron 1.530 agentes en Andalucía, 70 de ellos en Almería, mientras que posteriormente se han incorporado 4.200 efectivos en el conjunto de la comunidad.

El ministro también se ha referido a la inmigración irregular y ha señalado que las llegadas a Almería han pasado de 2.295 en 2025 a 1.545 en el mismo periodo de 2026.

EL PP ASEGURA QUE SOLO HAY DOS PATRULLERAS OPERATIVAS

Por su parte, López Zapata ha sostenido que el narcotráfico en Almería "ha crecido de una manera alarmante" y ha señalado que su grupo ya advirtió de esta situación en 2024 y 2025 y ha asegurado que este año la Fiscalía General del Estado les ha "dado la razón".

La senadora ha señalado que la Fiscalía advierte de un desplazamiento de las 'narcolanchas' hacia la costa almeriense "en busca de los puntos con menor presión policial". En este sentido, ha reprochado al ministro que no concretara el número de patrulleras operativas disponibles en la provincia y ha asegurado que Almería cuenta con "solo dos patrulleras operativas".

La representante 'popular' ha citado varios episodios registrados este año, entre ellos la presencia de 'narcolanchas' en Pulpí, Cabo de Gata y Níjar. Asimismo, ha citado una persecución en la que la patrullera Río Jiloca tuvo que ser rescatada por la Armada y el incidente del pasado 13 de septiembre en Adra, donde una patrullera fue embestida por una embarcación de este tipo.

López Zapata ha reclamado al Gobierno que refuerce la vigilancia del litoral y los medios humanos y materiales de la Guardia Civil, además de pedir que se reactiven las unidades operativas de OCON-Sur.

"Almería lo que le está pidiendo no son privilegios, le pedimos protección", ha afirmado la senadora, quien ha reclamado a Grande-Marlaska que dote a la Guardia Civil "de los mismos medios que tienen los 'narcos'" porque, según ha advertido, "si no los está mandando al matadero".