Fernández destaca resultados del Plan contra el Narcotráfico tras la intervención de once toneladas de hachís

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que los operativos desarrollados en menos de una semana en Málaga y Algeciras (Cádiz) que han supuesto la intervención de once toneladas de hachís forman parte "del trabajo permanente y constante que se viene produciendo en el ámbito de aplicación del Plan Especial de Lucha contra el Narcotráfico" y ha destacado los resultado que está dando.

Así lo ha señalado Fernández en declaraciones a los periodistas en Granada al ser cuestionado por estas dos operaciones, que además de la intervención de la droga, se han saldado con la detención de diez hombres como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas, "que, lógicamente, se pondrán a disposición judicial".

Ha incidido en este caso en la colaboración de las autoridades marroquíes "porque en la tarea permanente y constante de desmantelar las organizaciones criminales, la colaboración es fundamental" y ha precisado que la investigación ya se llevaba prácticamente realizando desde julio a agosto de este año y ha permitido detectar dos vehículos, una furgoneta y un tráiler, que escondían la droga en el interior de muebles, dobles fondos y entre palés de melones.

Para el delegado, los resultados de dicho Plan Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Plan del Campo de Gibraltar, que ya se ha extendido a seis de las ocho provincias andaluzas, "son un número muy importante de incautaciones de droga, de detenciones de los autores de ese tráfico y, muy especialmente, del desmantelamiento de organizaciones criminales que operan en el territorio y que es fundamental".

Al respecto, se ha referido a que estas actuaciones "requieren de un trabajo previo muy importante, de mucha colaboración y de mucha profesionalidad, que es lo que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de nuestro país y, en este caso en concreto, los que operan aquí, en Andalucía".