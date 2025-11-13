Fernández niega "radicalmente" las acusaciones de la Junta sobre el sistema Viogén: "Lanzar esos infundios genera miedo"

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha negado "radicalmente" las acusaciones de la consejera de Inclusión Social, Loles López, acerca de supuestos fallos en el sistema VioGén, al asegurar que "el sistema funciona bien" y que cuenta con la "concurrencia de todas las partes implicadas", desde la Administración local hasta el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía.

A preguntas de los medios en Granada, tras informar sobre los acuerdos adoptados en el seno del último Consejo de Ministros y su impacto en Andalucía, Fernández ha pedido "responsabilidad" y ha advertido de que lanzar "esos infundios genera desconfianza y miedo", algo que ha considerado de "una gravedad absoluta".

En este sentido, ha reprochado que no entiende "en absoluto qué pretende" la consejera al "lanzar esas acusaciones falsas" e incluso mostrar "unos papeles" que, según ha manifestado, "no sé a qué se refieren" y que serían "supuestas actas que no existen", ya que "desde las últimas reuniones que ha habido no ha habido una segunda" y, por tanto, "no hay actas que se hayan podido aprobar en ninguna otra Comisión".

El delegado ha asegurado que todos los responsables de servicios sociales "tienen acceso a los expedientes VioGén siempre y cuando haya autorización por parte de la víctima" y ha recordado que, en casos de vulnerabilidad, existe acceso sin esa autorización previa "durante un periodo tasado de tiempo" para garantizar los datos y "la integridad de esa mujer".

Fernández ha añadido que "se sigue trabajando para incorporar cada vez a más municipios" y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto con el resto de administraciones y policías locales, realizan un "trabajo permanente y continuo para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia de género".