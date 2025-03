Fernández-Pacheco: "En Andalucía ya no se construye en zona inundable, la sociedad lo tiene interiorizado"

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha lamentado este jueves que las intensas precipitaciones dejadas por las borrascas a su paso por la comunidad han vuelto a poner de manifiesto que "hay zona que están condenadas a inundarse cada vez que llueve en Andalucía", pero ha destacado que en la comunidad "ya no se construye en zona inundable" porque la sociedad tiene "interiorizado que sería una gravísima irresponsabilidad".

Fernández-Pacheco se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que la Junta tiene "actualizados los mapas de zonas inundables de todo el territorio, que determinan las zonas que son problemáticas"

"Hubo una época en España, la del desarrollismo urbanístico, en que no se fue tan exquisito con este tipo de requisitos y de ahí las consecuencias. Vemos cómo hay zonas que están condenadas a inundarse cada vez que llueve en Andalucía. Eso no es lógico, no es normal, tenemos que corregirlo y garantizar que eso no va a volver a pasar", ha añadido el titular andaluz de Agua.

En este sentido, Fernández-Pacheco ha garantizado que en Andalucía "no se va a volver a construir en una zona inundable, puesto que sería una gravísima irresponsabilidad y es algo que creo que la sociedad ya tiene asimilado e interiorizado como una verdad absoluta". De hecho, ha señalado que los mapas de zonas inundables "condicionan toda la planificación urbanística de los municipios de Andalucía".

El consejero también ha asegurado que los técnicos de su departamento también van a supervisar el estado de los caminos rurales tras el paso del tren de borrascas y "habrá que repasar otra vez todos los cauces, en muchos de los cuales las obras ni siquiera han concluido".