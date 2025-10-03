Fernández (PSOE) destaca la llegada de 99 millones de fondos europeos a Granada "gracias al compromiso del Gobierno"

GRANADA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha destacado este viernes que los doce proyectos del Plan EDIL en la provincia, los cuales, con una financiación de 99,2 millones de euros, beneficiarán a 89 municipios, "mejorarán sus oportunidades laborales y la calidad de vida de su gente". Todo ello, ha resaltado, "gracias al compromiso del Gobierno con el desarrollo sostenible".

Fernández ha subrayado en una nota de prensa que esta iniciativa, financiada con fondos europeos Feder 2021-2027, supone "una apuesta sin precedentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez por la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible, desde la perspectiva medioambiental, económica y social".

En este sentido, ha recalcado que el 41 por ciento de los fondos europeos del Plan EDIL se destinan a Andalucía, que es la comunidad que más recursos recibirá, con 735 millones de euros y 83 proyectos aprobados. "El Gobierno de Pedro Sánchez cumple con el futuro y el progreso de gran parte de los municipios de Granada, con hechos y con recursos y de igual forma con la modernización del conjunto de la provincia", ha apuntado.

Asimismo, el dirigente socialista ha destacado que estos fondos permitirán a los municipios acometer proyectos en ámbitos clave como la digitalización, la eficiencia energética, la movilidad urbana sostenible, la lucha contra el cambio climático, la inclusión social o la recuperación del patrimonio cultural y turístico.

"Son inversiones que tendrán un efecto transformador hasta 2029 porque modernizan infraestructuras, refuerzan la cohesión social y fijan población en el medio rural", ha concluido.