PSOE-A defiende que "ha asumido su error" ante casos de acoso que le "indignan" y afea al PP-A su "cinismo" en Algeciras

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha defendido este miércoles que su partido, el PSOE, "ha asumido su error" ante supuestos casos de acoso sexual en el seno de su organización que le "indignan", pero ha afeado también el "cinismo" con el que, en su opinión, trata el PP este asunto para el que la dirigente socialista ha reclamado "contundencia".

En rueda de prensa en el Parlamento, la diputada socialista ha realizado estos comentarios al hilo de casos como el del exasesor de Presidencia del Gobierno Francisco Salazar o el del secretario general del PSOE de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, así como de representantes del PP como el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador, José Ignacio Landaluce.

Ángeles Férriz ha señalado que su "partido sabe que ha cometido un error" y es consciente "del malestar que hay en muchas mujeres dentro y fuera" de la organización, así como "del daño que esto nos genera a un partido como el nuestro", y en esa línea ha señalado que "no hubo retraso en apartar a aquellos que habían sido denunciados de acoso, pero sí ha habido un retraso que lamentamos y que nos duele en la tramitación" de estas denuncias.

"El partido ha asumido el error, ha pedido perdón y, desde luego, en los días siguientes estará resuelto el expediente" sobre el caso que afecta al socialista sevillano Francisco Salazar, según ha agregado Ángeles Férriz, quien ha llamado a "seguir actuando de una manera contundente ante los casos de acoso que se producen dentro y fuera de los partidos".

Además, y a preguntas de los periodistas, se ha declarado "hasta el moño de 'puteros' y de acosadores", y ha incidido en señalar que le "duele" que se den esos comportamientos en un partido como el PSOE, "porque no tienen cabida y no pueden cuestionar la historia de una organización que ha sido la que ha protagonizado los mayores avances de la historia de los derechos de las mujeres", según ha defendido antes de proclamar que "cuatro sinvergüenzas no pueden tirar por tierra todo el trabajo que hacemos día a día muchísimas mujeres y muchísimos hombres en el Partido Socialista".

Tras aludir también al caso de supuesto acoso que habría protagonizado el presidente socialista de la Diputación de Lugo, José Tomé, la parlamentaria del PSOE-A ha aseverado que "estos comportamientos no pueden tener cabida en un partido como el Partido Socialista, que ha protagonizado a lo largo de toda su historia los avances que ha tenido este país y esta comunidad autónoma en cuanto a feminismo y a derechos de las mujeres se refiere".

En ese punto, Férriz ha contrapuesto esa actuación del PSOE con la de "otros partidos que ahora se rasgan las vestiduras" en Andalucía, pero que "no han dudado en que salten por los aires los derechos de las mujeres cuando había que negociar sillones" pactando con partidos "que niegan la violencia intrafamiliar", o que "han perseguido a mujeres en las puertas de las clínicas cuando iban a ejercer su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo".

Esos partidos "no pueden ahora erigirse en ejemplo de absolutamente nada", según ha enfatizado Férriz, al tiempo que ha proclamado que el PSOE "va a estar, como no puede ser de otra manera, al lado de las mujeres", dándoles su "apoyo absoluto", así como ha animado "a todas aquellas que tengan motivos para denunciar", a "que lo hagan", así como que se actúe con "contundencia con los acosadores".

Y es que, según ha abundado, "no hay margen para otra cosa que no sea la firmeza y la contundencia dentro del partido", una actitud que, según ha agregado Ángeles Férriz, la reclama "también para los acosadores de otro partido".

AFEA AL PP SU "CINISMO"

"Ya está bien del cinismo que gastan algunos", ha comentado la representante del PSOE-A, que se ha referido en concreto al PP para señalar que, si "le indigna tanto la corrupción", debería también indignarse por "la suya, la que estamos viendo todos los días delante de nuestras narices", o "también le indignará el caso de Almería".

Férriz también se ha preguntado si al PP "le indignan los 'puteros', más allá de votar en contra de una ley que pretende abolir la prostitución", y si "le molestará también y le indignará que concejales suyos blanqueen dinero de la prostitución".

"Si al Partido Popular y al señor Moreno Bonilla le indignan tanto los acosadores en el partido de enfrente, los suyos le indignarán igual, ¿no?, y le indignará lo mismo un señor que sale del cuarto de baño bajándose la bragueta que otro señor que coge la mano de una señora y se la pone en la bragueta, ¿o no?", ha seguido comentando Ángeles Férriz, quien en ese punto ha aludido al caso del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, del que ha señalado que hay mujeres que "están diciendo que les han tocado el culo delante de la gente, o que el alcalde les ha metido mano por debajo de la mesa".

De igual modo, Férriz ha puesto de relieve que, en materia de acoso, "se conoce el procedimiento seguido por el PSOE, con sus aciertos y sus errores", pero se ha preguntado "cuál es el proceso y las medidas que toma el Partido Popular con los acosadores" de su partido, y si el PP "tiene un protocolo de acoso".

La representante del PSOE-A ha subrayado que "ya hay una denuncia a la Fiscalía" contra Landaluce que se tramita ante el Tribunal Supremo "porque el alcalde es aforado" al ser senador, y ha incidido en señalar que "se debería conocer la verdad en todos los casos, y no utilizar el cinismo que se gastan algunos".

Finalmente, ha instado al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, a que "aparte inmediatamente" a Landaluce "de esa alcaldía del terror para las mujeres en la que ha convertido" la de Algeciras, según ha aseverado.