Férriz denuncia que desde que gobierna el PP la tarjeta de crédito "es la única que garantiza un tratamiento"

JAÉN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía que "deje de vender y de robarnos la sanidad pública". Férriz, que ha participado desde Jaén en las manifestaciones convocadas por la coordinadora andaluza de Mareas Blancas, ha denunciado que a día de hoy la tarjeta de crédito "es la única tarjeta que te garantiza tener un diagnóstico, un tratamiento o poder operarte".

"Ellos han hecho que tanto tengas tanto te curas y eso no puede ser", ha subrayado Férriz, quien ha destacado que hasta que el PP llegó a la Presidencia de la Junta "en Andalucía, con la tarjeta sanitaria podías obtener una asistencia de calidad en un tiempo razonable", hecho que no sucede ahora.

"Por eso hoy volvemos a salir a la calle, a defender nuestra sanidad pública, a decirle al gobierno de la Junta de Andalucía que no puede mentir diciendo que no hay médicos, cuando vemos todos los días que abren clínicas y hospitales privados que no tienen ningún problema para encontrar profesionales", ha asegurado la vicesecretaria general de los socialistas andaluces.

La también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha criticado que "cada vez que Moreno Bonilla niega lo que estamos padeciendo y sufriendo en nuestros centros de salud y hospitales, lo que hace es reírse de los andaluces y andaluzas".

En este sentido, ha asegurado que el presidente de la Junta se ríe de los andaluces "que van a coger una cita y tardan dos semanas, se ríe de las familias que no tienen pediatra para atender a sus hijos, se ríe de los profesionales exhaustos, se ríe de todos los que viven en las comarcas y ven cómo sus hospitales se desmantelan y tienen que ir a operarse y hacerse pruebas a muchos kilómetros de distancia cuando antes tenían un hospital cerca de su casa y se ríe del más del millón de andaluces que está en lista de espera para operarse o para consulta de un especialista".