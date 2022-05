Férriz (PSOE-A) apremia a la Junta a convocar el bono al alquiler y no ser "tapón" a políticas para la juventud

JAÉN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, además de candidata número uno del PSOE de Jaén, Ángeles Férriz, ha apremiado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a publicar la convocatoria del Bono de Alquiler Joven, ya que a finales de abril el Gobierno de España notificó la resolución para transferirle los 34,2 millones con los que se financia esta medida en la comunidad.

Desde entonces, el Ejecutivo autonómico podía dar su conformidad para que el Ministerio le transfiera el dinero y convocar las ayudas, según ha explicado este jueves en rueda de prensa junto al secretario general de JSA-Jaén, Lázaro Martínez.

"Han pasado más de 20 días y los jóvenes andaluces todavía no tienen convocadas sus ayudas al alquiler de la vivienda porque la Junta no ha hecho ningún movimiento. ¿Dónde está Moreno Bonilla? ¿Puede dejar el electoralismo y ponerse a trabajar?", ha reclamado.

Al hilo, ha apuntado que seguramente él "no tiene ningún problema con la vivienda, pero "hay miles y miles de jóvenes que no pueden esperar más para recibir sus ayudas" y que "no pueden ser rehenes de una estrategia partidista".

Para Férriz, es una "frivolidad" que Moreno pueda tener ya esos 34,2 millones en las cuentas de la Junta y aún no haya lanzado la convocatoria". De ahí que le haya pedido que "deje de ser un tapón ante un Gobierno de España que sí apuesta por los jóvenes", punto en el que ha precisado que sólo en la provincia de Jaén hay algo más de 120.000 jóvenes entre 18 y 35 años.

Ha recordado que el Bono de Alquiler Joven supone una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años para que la juventud pueda emanciparse, acceder a una vivienda digna e iniciar un proyecto de vida. "Con esta iniciativa y con el Plan Estatal de Vivienda, el Gobierno de España ha realizado la mayor apuesta de la historia democrática por garantizar el derecho efectivo a la vivienda", ha apostillado.

La candidata lo ha opuesto a la "inoperancia" de la Junta y ha subrayado que "no ha cumplido absolutamente nada" de los compromisos que el PP planteó en su programa para las elecciones autonómicas de 2018. Entre otras cuestiones, ha se ha preguntado por el mínimo de 20.000 VPO para jóvenes que "iban a construir", teniendo en cuenta, además, que "les sobra 1.500 millones de euros" de superávit.

A su juicio, "poco sorprende de un Moreno Bonilla que perpetró un ataque directo contra la Universidad de Jaén", que es motor de desarrollo económico y donde los jóvenes pueden formarse. A ello ha sumado que "se ha cargado" la bonificación de las matrículas universitarias que puso en marcha el PSOE, ya que antes "era un paquete con financiación independiente" y ahora "no se contempla aparte, sino que cada universidad tiene que apañarse".

Frente a esto, ha hecho un llamamiento a votar el 19 de junio. "Quieren quitarle las ganas de votar a la gente y especialmente a los jóvenes. Pero yo les pido que vayan a votar porque es la manera de decir alto y claro lo que pensamos de la gestión de estos tres años y medios y la apuesta que queremos hacer por nuestro presente y nuestro futuro", ha dicho, no sin defender que "los jóvenes son una prioridad para el PSOE" y su programa plantea que "tendrán por derecho un primer trabajo, una primera oportunidad laboral".

CAMPAÑA

Por su parte, el secretario general de JSA-Jaén ha anunciado la puesta en marcha de una campaña para denunciar la "paralización" del Bono Juvenil por parte del Gobierno andaluz y exigir que convoque estas ayudas cuanto antes, puesto que "tiene los fondos desde finales del mes de abril".

Al respecto, ha considerado "inadmisible" que el Gobierno de España "esté echando toda la leña a la maquinaria para que la juventud no tenga que esperar más" y tenga que hacerlo cuando este tema llega a la Junta de Andalucía.

"Moreno Bonilla lleva tres años y medio paralizando el futuro de los jóvenes", ha lamentado, para añadir que "lo hizo cuando recortó 3,6 millones del plan de empleo" en la provincia o con "ese ataque frontal contra la Universidad de Jaén".

Sobre esta cuestión, ha reivindicado "la retirada del modelo de financiación" y no su revisión. Además, ha instado a aclarar "si esto es un paréntesis electoral y si luego harán lo que haya que hacer con la UJA".

Por contra, el responsable de JSA-Jaén ha valorado la "apuesta decidida" del Gobierno de España por la juventud, con más de 2.000 millones de euros para becas, con "una reducción del 26 por ciento del paro entre los menores de 25 años en la provincia de Jaén" o una reforma laboral que les ha beneficiado por la mayor contratación indefinida.

Igualmente, ha apelado "con ilusión y esperanza" a que un futuro por conquistar "de la mano del PSOE y de Juan Espadas", donde "la juventud sea el centro de la acción política". Así las cosas, ha animado a que la juventud vaya a votar libremente el 19 de junio. "No hay mejor movilización que la del 19 de junio y no hay mejor resultado que expulsar a Moreno Bonilla de la Junta", ha concluido.