Férriz (PSOE-A) critica la "hoja de ruta" de Moreno para "debilitar la sanidad pública" y "destinar dinero a la privada"

GRANADA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PSOE Ángeles Férriz ha manifestado este martes que el PSOE lleva "años avisando de la hoja de ruta de Moreno, que pasa por debilitar aquello que nos hace más vulnerables a los andaluces como es la salud", ha dicho, censurando el "modus operandi de la derecha en toda España" de "debilitar los servicios públicos para encontrar una justificación y acudir a lo privado".

Así, Férriz ha explicado desde Granada que en 2019, cuando el PP llegó al Gobierno andaluz, "decían que destinaban 25 millones de euros para bajar listas de espera, y después, pasada la pandemia siguieron acudiendo a los contratos de emergencia, sin control ni justificación durante tres años, derivando con contratos irregulares a la sanidad privada hasta que los pillamos los socialistas".

Esa es "la primera milonga que nos han contado a los andaluces", ha dicho, porque "la realidad es que "han regado de millones la privada para bajar las listas de espera, que no han bajado si no que han aumentado", ha lamentado.

Ángeles Férriz ha destacado que en Andalucía "hemos pasado a encabezar el ránking de ciudades de España con más seguros privados sanitarios" y ha reclamado "un plan de choque para reforzar la sanidad pública pero no la privada".

Así, ha preguntado por qué esos 734 millones de euros que se destinan a los conciertos privados no se invierten en la pública. "Dicen que no hay médicos, pero la realidad es que no le ofrecen condiciones dignas para que se queden" ha lamentado y cuando "tú privatizas algo que es de todo lo trasladas a la propiedad de unos cuantos y a día de hoy hay gente que se muere sin recibir un tratamiento a tiempo".

Además, la portavoz socialista ha criticado que con el nuevo plan del Gobierno de la Junta "a los andaluces nos van a operar en las clínicas de otras ciudades de España", algo que es una "hipocresía del andalucismo moderno que pregona Moreno Bonilla". "A día de hoy en Andalucía, tanto dinero tienes, así te curas", ha lamentado.

Por su parte, la portavoz de Salud en el Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, ha criticado el concierto millonario del PP de 734 millones de euros a la sanidad privada que "evidencia el fracaso de Moreno Bonilla ya que sufrimos las mayores listas de espera de la historia". "Esta situación es la que le sirve de excusa al Gobierno andaluz para destinar dinero a clínicas privadas y quitárselo a la sanidad pública, que necesita refuerzos y más personal con mejores condiciones", ha dicho.

Según ha explicado, 507 médicos salieron de Andalucía en el año 2022, según los datos del Colegio de Médicos, lo que supone que "la privada se fortalece y se debilita la pública".