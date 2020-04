FeSP UGT acusa de una "lamentable gestión" a la Junta de Andalucía con las mascarillas defectuosas del Gobierno

SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha asegurado este sábado que ocho días después de que las mascarillas de la marca Garry Galaxy entregadas por el Gobierno la pasada semana y retiradas posteriormente por no reunir las condiciones de protección necesarias ni cumplir con la normativa europea la Junta de Andalucía no les ha dado "toda la información" al respecto que pidieron, y le han criticado su "lamentable gestión" por no haber hecho test rápidos a los sanitarios que las han utilizado.

FeSP UGT Andalucía expone en una nota de prensa que "no es creíble" el anuncio que hizo este viernes el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en sede parlamentaria, afirmando que había más de 500 trabajadores en aislamiento por haberlas utilizado, "cuando ningún profesional se ha retirado de su trabajo antes de que se le hiciera el test, es decir, que han seguido trabajando a pesar de existir la posibilidad de que estén contagiados y no han tomado ninguna medida".

"Es más, a cientos de ellos, hoy todavía, no les han hecho el test y siguen trabajando en servicios como UCI, urgencias, plantas Covid", afirman.

UGT expone que incluso hay centros como el Hospital de Torrecárdenas (Almería), de más de 3.000 trabajadores, el Distrito Costa del Sol O EL Hospital Puerta del Mar (Cádiz) que "no tienen claro qué profesionales las usaron".

En el Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba) solo querían hacer el test al personal de Enfermería y "tras las protestas de UGT" se van hacer a todo el personal, afirma.

El sindicato ahonda en que en el Hospital de Antequera (Málaga) no han terminado todavía de hacer las pruebas; que en el Hospital de Ronda (Málaga) de 400 afectados se hacen test a 200; en el Virgen del Rocío de Sevilla faltan 150 profesionales por saber todavía; y en el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) faltan 200 por hacer.

"Este es el panorama de los centros sanitarios andaluces ante una cuestión tan grave como es el uso de un material en mal estado que ninguna de las administraciones implicadas, ni central ni autonómica, han sido capaces de testar antes de enviarlas a nuestros profesionales", asegura.

"La transparencia ha brillado por su ausencia, la gestión no ha podido ser más lamentable y las consecuencias están claras, son unos 3.500 infectados en el ámbito sanitario y sociosanitario, desde el comienzo de la pandemia", ahonda el sindicato.