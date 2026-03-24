El festival '40 y pico' propone un viaje a la música de los 90 y 2000 en el Auditorio de la Alameda de Jaén

Presentación del festival '40 y pico. Un viaje en el tiempo'. - UJA

JAÉN 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de la Alameda de Jaén acogerá el próximo 28 de marzo el festival '40 y pico. Un viaje en el tiempo', donde la música de los años 90 y 2000 será la protagonista.

La concejala de Cultura, Turismo y Fiestas, María Espejo, junto al representante Nova Eventos, Nono Castro, DJ y presentador, y el representante del grupo Moliere Show, David Martín, han ofrecido los detalles de esta cita.

"Será toda una experiencia única, cargada de mucha nostalgia, mucha música y muchos recuerdos, pues sobre el escenario actuarán artistas que triunfaron en aquella época como Raúl, Gusanito, Dani Mata, La Madre del Topo, Moliere Show, Muriel DJ y el promotor de este evento, Nono DJ. Toda una fiesta como las de antaño donde la música e incluso la forma de vestir nos teletransportarán a esta década", ha comentado la edil.

Por su parte, Castro, que ha agradecido al patronato de Cultura "por hacer "el camino tan fácil", ha explicado que se trata la segunda edición de este festival.

"El año pasado fue solo Djs y este año hemos apostado por traer artistas de talla nacional como Raúl con su éxito pop 'Sueño su boca' en el 2000 que saltó a la fama en el concurso Eurocanción 2000, con Gusanito y 'Vive la vida', La madre del Topo, un dúo musical español de flamenco pop y rumba que alcanzó gran notoriedad en los 2000 con su canción más emblemática: Mariposas o Ven Báilalo, entre otros", ha comentado.

Ha añadido que "la animación la pondrá Moliere Show" y después llegará DJ Muriel, "una de las figuras más respetadas de la escena electrónica y 'remember' en Andalucía y, en especial, en la provincia de Jaén". "Es un mítico de las cabinas y aporta ese estilo que conecta al público con la época dorada de las discotecas andaluzas", ha destacado.

Este espectáculo será presentado por el propio Nono Castro y contará con la colaboración especial de Javier Calvo, otro DJ veterano y locutor de Jaén con más de 30 años de trayectoria en el mundo de la música y la animación.

"Dará comienzo a las 17,00 horas y lo daremos todo desde el inicio". "La idea es que cuando entremos al auditorio olvidemos que estamos en 2026 y retrocedamos al año 2000", ha afirmado. Las entradas se podrán comprar en taquilla y los menores de doce años podrán acceder de forma gratuita.