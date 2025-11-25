El festival Córdoba Live anuncia la incorporación de Hombres G para la edición de 2026

Archivo - Una actuación de Hombres G, en una imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hombres G, una de las bandas más queridas y emblemáticas de la música española, anuncian la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026' confirmando parada en el Córdoba Live 2026, donde estarán en directo el próximo 19 de junio. Las entradas estarán disponibles el próximo viernes, 28 de noviembre, a las 10,00 horas en Ticketmaster.

Así lo ha indicado la organización del festival en una nota en la que ha detallado que este 'tour' especial del grupo acompaña el largometraje documental homónimo de la banda, que llegará a cines el próximo 30 de abril de 2026.

La gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026' es una reivindicación del presente y toda una declaración de intenciones: Hombres G están en su mejor momento, y su público también. Es un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. Noches para pasárselo bien, seña indiscutible de los conciertos de Hombres G, porque mantienen la misma pasión, fuerza y complicidad sobre el escenario.

"Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mej ores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente acojonante", han señalado desde el grupo.