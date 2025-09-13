El Festival Granada Sound se suma a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, junto a David Sánchez, CEO de The Music Republic, promotora del Granada Sound, que ha sellado su adhesión a la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura 2031 - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

El Festival Granada Sound 2025, que se celebra los días 12 y 13 de septiembre en el Cortijo del Conde, se ha sumado a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, consolidando el papel de la ciudad como auténtica capital de la música en España.

Tal y como ha recogido el Ayuntamiento de Granada en una nota, la alcaldesa, Marifran Carazo, ha destacado que "Granada es, sobre todo, ciudad de la música" y que la adhesión del Granada Sound "refuerza esa identidad y demuestra cómo la cultura en vivo es motor de talento, innovación y desarrollo". Al hilo de eso, ha afirmado que con Granada 2031 "proyectamos al mundo una ciudad abierta y creativa".

Por su parte, David Sánchez, CEO de The Music Republic, promotora del festival, ha subrayado que Granada Sound forma parte "del ADN cultural de la ciudad" y que su compromiso es "seguir creciendo junto a Granada". Así, con esta adhesión se pretende contribuir a que "Europa reconozca lo que aquí ya palpita cada día, Granada como capital musical".

Granada Sound es uno de los festivales más esperados del calendario nacional. Nacido en 2012 bajo el nombre de Alhambra Sound, su primera edición en la Plaza de Toros reunió a diez grupos nacionales y más de diez horas de música para celebrar el final de los exámenes universitarios.

Su éxito marcó el inicio de una trayectoria de crecimiento que lo llevó a aumentar capacidad y escenarios, trasladándose primero al recinto ferial de Armilla y, desde 2016 al Cortijo del Conde, donde se ha consolidado con formato de dos días.

Año tras año, el festival se ha afianzado como referente del indie nacional, sin renunciar a incluir propuestas de pop, rock, rap o mestizaje que lo han hecho más diverso y atractivo. De hecho, la edición de 2025 cuenta con un cartel ecléctico y de primer nivel, encabezado por artistas como Viva Suecia, Zahara, Ojete Calor, Siloé, Miss Caffeina, Samuraï, Veintiuno, Karavana y Besmaya, además de otras propuestas emergentes.

Con más de 25.000 asistentes diarios, el festival combina música en directo con gastronomía, turismo y paisaje andaluz, convirtiéndose en una experiencia integral que impacta directamente en la economía local y en la proyección cultural de Granada, como ha asegurado el Ayuntamiento, recordando que en 2017 alcanzó un impacto económico estimado en nueve millones de euros en un solo fin de semana, mientras que en ediciones recientes ha superado los 13 millones, con una ocupación hotelera del 95%, algo que lo confirma en su papel como motor cultural y económico de la ciudad.

"Granada no es solo patrimonio, historia y arquitectura: es una auténtica ciudad de la música. La vitalidad de su escena, con salas, festivales y artistas de renombre, la ha situado recientemente en el top 3 de las ciudades con mejor música en vivo de España, junto a Madrid y Barcelona", ha aseverado el Ayuntamiento.

Ahora, ha apuntado, Granada Sound se suma a "esta tradición viva", consolidando a Granada como "epicentro musical" y reforzando su aspiración de convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.