El Festival de la Guitarra cierra la programación de su edición antológica por su 45º aniversario

La presidenta del IMAE, Isabel Albás, en rueda de prensa. - IMAE/RAFA ALCAIDE

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de la Guitarra de Córdoba, de la mano de la presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), Isabel Albás, ha desvelado este miércoles los últimos nombres de su cartel para la 45ª edición, el programa formativo y sus actividades complementarias que refuerzan el carácter antológico para este año.

Tal y como ha detallado el IMAE en una nota, el día 1 de julio Paco Peña llegará con su espectáculo 'Solera' al Gran Teatro, mientras que el día 3 se incorporan Los Planetas a las citas en el Teatro Axerquía. La primera semana finalizará con Stanley Clarke y su banda N·4ever, el domingo 5.

Las citas del lunes 6 serán en el Gran Teatro con el bajista y músico experimental MonoNeon, y en el Teatro Góngora, con Rycardo Moreno. La tradicional cita en el Patio de los Naranjos será el martes 7 con El Trío compuesto por Bako Jovanovic, Mozes Rosenberg y Marko Markovic que reunirá a estos tres destacados músicos de la tradición balcánica y gitana.

La nueva incorporación para el 8 de julio en el Gran Teatro es el homenaje por el 150º aniversario de su nacimiento al compositor Manuel de Falla, de la mano de la Orquesta de Córdoba y Juan Manuel Cañizares, 'Noches en los jardines de España', un estreno absoluto de la versión para guitarra que ha realizado Juan Manuel Cañizares. De la mano de Casa Árabe se podrá disfrutar de Cardamom Trío & Linda Alahmad, con el espectáculo 'Cuando sale el sol'.

El cartel cierra con dos nuevas citas para el 10 y 11 de julio en el Teatro Axerquía con 'Paco de Lucía Legacy' y 'Omega 30 Aniversario'. El primero es un proyecto único que rinde homenaje al genio universal del flamenco desde una mirada contemporánea, reuniendo a grandes músicos que compartieron escenario y vivencias con él como Josemi Carmona, Sandra Carrasco, Chano Domínguez o Farru, entre otros.

Para cerrar la edición se recupera el sonido de una de las obras más revolucionarias de la música española que el mítico Enrique Morente presentó en el marco del Festival en 1997, 'Omega', un espectáculo que revive aquel disco de la mano de Lagartija Nick y Kiki Morente.

PROGRAMA FORMATIVO

El programa formativo de esta edición está pensado no solo para los estudiosos de la guitarra y el baile, si no en todos aquellos que de una manera u otra quieren aprender y descubrir nuevos universos. En el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco se podrá aprender de la mano de Manuel Barrueco, María Esther Guzmán y David Russell guitarra clásica y sobre guitarra flamenca con Paco Serrano y Manolo Franco.

La programación prevista en este espacio la completan Rosario La Tremendita, con un laboratorio creativo entre voz e instrumento, y por primera vez, y de ahí las referencias a nuevos universos, se hablará de Inteligencia Artificial de la mano de Pablo Salinas. La matrícula en los cursos se abrirá el próximo lunes 23 de marzo en 'guitarracordoba.es'.

Las clases magistrales en esta edición vendrán de la mano de Inmaculada Aguilar y Javier Latorre en el baile, clases que tendrán lugar en el Teatro Axerquía, y de cuerda pulsada de la mano del laudista Hames Bitar en la Casa Árabe.

La presidenta del IMAE, Isabel Albás, ha destacado que se va a recuperar una iniciativa que se puso en marcha en 2021 y que invita a conocer de cerca a los artistas protagonistas de esta edición: 'La Guitarra Cuenta'. Este formato, que tendrá lugar en la Sala Telares del Gran Teatro por las mañanas y con entrada gratuita hasta completar aforo, contará con Paco Peña, Teddy Bautista y Pablo Salinas, Jose Antonio Rodriguez, Juan Manuel Cañizares, y Blanca del Rey.

Se mantiene la programación infantil que tuvo una gran acogida el año pasado y que este año será el sábado 4 y domingo 5 con los espectáculos 'Qué raro... ¿verdad?' y 'Rodeo', en el Bulevar del Gran Capitán.

Bajo el título 'Festival de la Guitarra. Cuatro décadas de estudio', las XXII Jornadas de Estudios sobre Historia de la Guitarra pretende cerrar un ciclo de esta actividad tras casi cuatro décadas contribuyendo al estudio de este instrumento y su entorno. Los encargados de realizar los distintos análisis críticos son: Julio Gimeno, David Pino y Luis Medina y coordinadas por Luis Medina.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El programa de actividades complementarias lo cierra la exposición fotográfica 'Antología Visual de la Guitarra (Una Aproximación Visual a la Guitarra, 1992-2023)' con Fondos del Archivo Municipal de Córdoba, pertenecientes al Festival de la Guitarra de Córdoba. Se expondrá en la Sala Galatea (Casa Góngora), siendo el comisario de la exposición Pepe Gálvez y con la colaboración de Afoco.

Albás ha agradecido el apoyo de Estrella Galicia y Fundación Kutxabank, que un año más se sumarán como patrocinadores, y al colaborador con los coches oficiales, Eticalidad Motor. Además, ha agradecido que "el nuevo hotel Hesperia se sumará como colaborador para esta edición".

Las entradas de los nuevos espectáculos estarán disponibles tanto en taquilla como en 'guitarracordoba.es' a partir de este jueves a las 10,00 horas. El resto de la programación y toda la información sigue disponible en los canales habituales y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.