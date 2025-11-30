El Festival Internacional de Cine de Granada-Premios Lorca clausura su sexta edición

El Festival Internacional de Cine de Granada-Premios Lorca celebra la Gala de Clausura de su sexta edición. - FESTIVAL DE CINE LORCA

GRANADA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Granada-Premios Lorca ha celebrado la gala de clausura de su sexta edición el pasado sábado, 29 de noviembre, en la Sala Mae West convertida en anfiteatro, junto con su palmarés completo.

Según ha emitido el festival en una nota, esta gala ha estado marcada "por el reconocimiento a las grandes trayectorias del cine español" y por la "innovación creativa". Entre ellas, destacaron como protagonistas de la noche Fernando Tejero, que recogió el Premio Lorca de Honor al Talento Andaluz; María Luisa Gutiérrez, productora y cofundadora de Bowfinger International Pictures junto a Santiago Segura y ganadora del Goya 2025 por 'La infiltrada', reconocida por el principal galardón honorífico del festival; y el estilista y peluquero granadino Antonio Panizza, ganador de un Goya por 'La niña de tus ojos' y "figura imprescindible" del cine español, homenajeado con el Premio de Honor a la Trayectoria en Estilismo.

El palmarés lo completa 'Disforia', que se alzó con los galardones a Mejor Película; Mejor Dirección para Christopher Cartagena y Mejor Actriz Protagonista para Fariba Sheikhan; Diego Garisa obtuvo el premio a Mejor Actor Protagonista por 'Cariñena', cinta que también sumó los reconocimientos a Mejor Actor de Reparto (Alejandro Bordanove) y Mejor BSO (Gonzalo Alonso).

En el apartado interpretativo, Ana Olmedo fue distinguida como Mejor Actriz de Reparto por 'La casa de Bernarda Alba'. En el ámbito documental, el festival otorgó un 'ex aequo' en la categoría de Documental Histórico a 'Concha Robles y Almudena', mientras que 'Te veo en mis ojos' recibió el Premio al Documental Social. El galardón a Mejor Guion fue para Paco Izquierdo por 'Quién llorará por mí'.

Los cortometrajes volvieron a ocupar un "lugar central", en el que 'Tristes tigres' fue reconocido como Mejor Corto Social; 'Faustino' como Mejor Corto de Comedia; 'El gato negro' como Mejor Corto Granadino; 'Piedra, papel o tijera' como Mejor Corto Andaluz; y '893 Km' fue elegido Mejor Corto Nacional. En el apartado internacional, el premio recayó en 'Cineteca', de Dima Montanari (Italia). El Mejor Guion de Corto fue para 'Quejío de loba', de Andrea Ganfornina, y el Corto de Animación destacó por un 'ex aequo' entre 'One Way Cycle y Estela, donde nunca nadie llegó antes'. En interpretación para corto, Mariano Peña se alzó con el premio a Mejor Actor por 'Tiempo y perdón', y Saida Benzal con el de Mejor Actriz por 'Piedra, papel o tijera'.

Con un ambiente "vibrante y una gran respuesta del público", la Sala Mae West reunió a 450 personas en una gala presentada por Jesús Albarracín y la modelo Carmen Laura y volvió a convertirse en epicentro del cine andaluz durante una noche que puso el "colofón perfecto" a una edición "especialmente celebrada por su alta participación" tras la "emotiva" Gala del Talento Local del pasado día 26. En definitiva, una clausura que volvió a demostrar ante industria y espectadores que Granada es un "escenario privilegiado para el talento, el cine y la cultura".