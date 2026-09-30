El Festival de Música Sacra de Granada, MUSAG, reúne a grandes intérpretes internacionales del 1 al 23 de octubre

El Ayuntamiento de Granada ha presentado la tercera edición del Festival de Música Sacra de Granada MUSAG, que se celebrará del 1 al 23 de octubre bajo el título 'Umbrales' con una programación que reúne una docena de conciertos con acceso gratuito - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha presentado la tercera edición del Festival de Música Sacra de Granada MUSAG, que se celebrará del 1 al 23 de octubre bajo el título 'Umbrales' con una programación que reúne una docena de conciertos con grandes intérpretes internacionales y con acceso gratuito, conferencias y acciones sociales.

El festival afronta un nuevo capítulo de crecimiento y consolidación con el respaldo de la Fundación 'la Caixa', llevando la música a algunos de los espacios patrimoniales más singulares de Granada y a distintos municipios de la provincia.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha destacado que "el MUSAG es ya una cita que forma parte de la programación cultural de Granada y que está adquiriendo una dimensión cada vez mayor, gracias a una propuesta que combina excelencia artística, patrimonio y acceso de la ciudadanía a la cultura".

En este sentido, ha señalado que "desde las instituciones tenemos que seguir respaldando proyectos que generan nuevas oportunidades para los artistas, acercan la cultura a todos los públicos y contribuyen a proyectar el nombre de Granada más allá de nuestras fronteras".

El responsable municipal de Cultura ha subrayado además el crecimiento experimentado por el festival desde su primera edición y la capacidad que ha demostrado para incorporar intérpretes y formaciones de prestigio, al tiempo que mantiene una clara vocación de cercanía.

"Queremos que una propuesta artística de esta calidad pueda estar al alcance de todos y que la cultura siga siendo un espacio de encuentro. Por eso es especialmente importante que todas las actividades sean gratuitas y que el festival llegue también a diferentes municipios de nuestra provincia", ha afirmado.

Saavedra ha situado asimismo el MUSAG dentro de la estrategia cultural de la ciudad y de la apuesta de Granada en el camino hacia la Capitalidad Europea de la Cultura 2031. "Granada está construyendo una programación cultural cada vez más diversa, abierta y conectada con Europa, y festivales como el MUSAG contribuyen a ese objetivo porque ponen en valor nuestro patrimonio, generan diálogo entre culturas y acercan propuestas de calidad a la ciudadanía", ha señalado.

Bajo la dirección artística del clavecinista y director de orquesta granadino Darío Tamayo, 'Umbrales' propone un recorrido por las fronteras de la música sacra, desde la Edad Media hasta el Barroco, para descubrir sus conexiones con otras tradiciones y lenguajes. Las músicas de Oriente, la tradición popular, los repertorios históricos y el universo de la ópera forman parte de una programación que pretende mostrar la extraordinaria diversidad de un género construido a lo largo de los siglos a través del diálogo entre culturas.

La inauguración tendrá lugar el 1 de octubre, a las 20,00 horas, en la Iglesia de la Villa Romana de los Mondragones, con la actuación de Todos los Tonos y Ayres, conjunto granadino considerado el primer ensemble español especializado en música antigua china y designado Artista Residente del MUSAG 2026. La formación presentará 'Hija de la seda', un proyecto centrado en las músicas de las misiones franciscanas en la Ruta de la Seda y que representa especialmente el espíritu de esta edición al poner en relación las tradiciones musicales de Oriente y Occidente.

La propuesta tendrá continuidad en distintos municipios de la provincia con actuaciones en Capileira, el 2 de octubre; Ferreira, el 3 de octubre; Cogollos de Guadix, el 9 de octubre, y Churriana de la Vega, el 10 de octubre.

La programación continuará el 9 de octubre, a las 19,30 horas, en la Capilla Real, con el debut en Granada del Ensemble Arquivolta, que ofrecerá una selección de las célebres Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio.

El 18 de octubre, a las 20,00 horas, en el Monasterio de Santa Isabel la Real, la mezzosoprano francesa Anna Reinhold y el vihuelista argentino Quito Gato debutarán en Granada con la presentación mundial de 'El jardín del vielo', un proyecto dedicado a las canciones espirituales del compositor andaluz Francisco Guerrero (1528-1599).

El broche final llegará el 23 de octubre, a las 20,00 horas, en el Auditorio Manuel de Falla, con Íliber Ensemble, conjunto residente permanente del MUSAG, y un elenco internacional formado por las sopranos Juliette Allen y Sophie Negoïta, la contralto Anthea Pichanick y el bajo-barítono Alexandre Baldo. Bajo la dirección escénica de Pedro-Octavio Díaz y la dirección musical de Darío Tamayo, presentarán 'Ardientes', un oratorio imaginario construido a partir de arias de Georg Friedrich Händel y de diversos compositores italianos de los siglos XVII y XVIII.

La dimensión divulgativa tendrá también un espacio propio con dos conferencias en la Ermita de San Sebastián. El 10 de octubre, el doctor Rubén García-Benito abordará las músicas sagradas en la Ruta de la Seda, mientras que el 24 de octubre, Juanjo Ibáñez analizará la influencia de San Juan de la Cruz en la música, coincidiendo con su Año Jubilar 2026 y con la vinculación del santo con Granada.

La representante de la Fundación 'la Caixa', Patricia Maldonado, ha destacado la colaboración de la entidad como colaborador principal del MUSAG y ha señalado que "la cultura tiene una enorme capacidad para generar espacios de encuentro y favorecer el acceso de la ciudadanía a experiencias artísticas de calidad".

En este sentido, ha valorado especialmente "una iniciativa que apuesta por una cultura abierta y participativa y que, gracias a su carácter gratuito, llega a públicos diversos tanto en Granada capital como en distintos municipios de la provincia".

Por su parte, Javier Rivas, representante de CaixaBank, ha señalado que "el apoyo al MUSAG se enmarca en el compromiso de CaixaBank con el impulso del tejido cultural y con aquellas iniciativas que contribuyen a poner en valor el talento y la actividad artística de los territorios". Asimismo, ha destacado "la identidad propia que el festival ha sabido construir en apenas tres ediciones alrededor de la música sacra, el patrimonio y el diálogo entre culturas".

El director artístico del MUSAG, Darío Tamayo, ha explicado que "Umbrales nace con la voluntad de abrir nuevas puertas para acercarnos a la música sacra desde perspectivas diferentes y descubrir toda la riqueza de un repertorio que siempre ha estado en diálogo con otras músicas, épocas y culturas".

También ha destacado que "una de las grandes riquezas del festival es precisamente mostrar que la música sacra no constituye un territorio cerrado, sino un espacio vivo de intercambio y creación".

El director artístico ha puesto también en valor "la combinación de grandes intérpretes internacionales, formaciones especializadas y artistas vinculados a Granada", así como la recuperación de espacios patrimoniales como escenarios para la música. "Queremos que el MUSAG siga creciendo sin perder su vocación de cercanía y que cada edición permita descubrir nuevas músicas, nuevos artistas y nuevos espacios de nuestra ciudad y nuestra provincia", ha concluido.