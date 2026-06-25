Finaliza el periodo de máximo riego de alergia respiratoria en la provincia de Granada

La Unidad de Calidad Biológica del Aire (UCBA-UGR) da por finalizado el periodo de máximo riesgo de alergia respiratoria en la provincia de Granada - UGR

GRANADA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Calidad Biológica del Aire de la Universidad de Granada (UCBA-UGR) da por finalizado el periodo de máximo riesgo de alergia respiratoria en la provincia de Granada.

"Las fechas en las que nos encontramos, junto con las altas temperaturas y nulas precipitaciones, han influido en que los niveles de polen en la atmósfera hayan descendido considerablemente", señalan en un comunicado.

Los niveles de polen de olivos, gramíneas, parietarias, llantenes-plantagos y quenopodios se encuentran en concentraciones de bajo riesgo de alergia. En líneas generales, este año los tipos polínicos más alergénicos de la provincia de Granada han mostrado dinámicas y concentraciones muy similares a los datos históricos de los que dispone la UCBA-UGR desde que se creó en 1992. Sin adelantos ni retrasos remarcables, así como sin concentraciones anormales, 2026 se ha caracterizado por presentar un periodo de floración acorde a los datos históricos.

Pese a todo, la UCBA-UGR señala que las floraciones en determinados lugares de la provincia aún no han finalizado. En las zonas de alta montaña de Sierra Nevada continúan las condiciones meteorológicas idóneas para que las floraciones de plantas herbáceas como gramíneas, plantagos, artemisas o parietarias continúen al menos hasta finales de julio.

Por ello se recomienda planificar salidas o excursiones a esos lugares. Seguir con la medicación, usar mascarillas FFP2, gafas de sol y mantener cerrados los habitáculos de los medios de transporte en trayectos por estos lugares son los mecanismos de prevención más eficaces.

La información semanal sobre los niveles de polen en Granada continuará actualizándose el resto del año en la web de Aerobiología de Andalucía Oriental (www.polen.redugr.es).