La firma de hipotecas en Andalucía crece un 19,4% en 2025 hasta las 98.052 operaciones, cifra récord desde 2010

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Andalucía ha crecido un 19,4% en 2025 respecto al año anterior, frente a un 17,8% a nivel nacional, hasta sumar 98.052 operaciones, la mayor cifra registrada desde 2010, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y suma dos años consecutivos al alza.

En Andalucía se prestaron 14.488,19 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en 2025, un 32,5% más del capital prestado hace un año.

En cuanto al último mes del año, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Andalucía ha crecido un 18,9% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 17,4% a nivel nacional, hasta sumar un total de 7.709 operaciones, aunque se ralentiza, con cero puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior.

En Andalucía se prestaron 1.226,78 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en diciembre, un 39,98% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 11,1%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 9.743 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 1.936,05 millones de euros. De ellas, 305 fueron sobre fincas rústicas y 9.438 sobre urbanas.

De las 9.438 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en diciembre en Andalucía, 7.709 fueron sobre viviendas; 150 en solares y 1.579 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 88 y en 529 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 1.913 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.296 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 10.346 préstamos sobre fincas en Andalucía. De ellas 7.898 correspondieron a viviendas, 423 a fincas rústicas, 1.890 a urbanas y 135 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas aumentó en todas las regiones con La Rioja (+35,29%), Castilla-La Mancha (+30,61%) y Canarias (+29,06%) a la cabeza, salvo en Asturias con una caída del 4,07%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+60,54%), Canarias (+51,89%) y Navarra (+46,05%) anotando los mayores ascensos, y Murcia, (+7,05%), Madrid (+20,25%) y Aragón (+20,29%) en el lado contrario.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 17,8% en 2025, hasta sumar 501.073 préstamos, la mayor cifra anual desde 2010, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Es el segundo año consecutivo en el que aumenta la firma de hipotecas sobre viviendas después de que en 2024 se incrementara un 11,7%.

El importe medio de las hipotecas concedidas para vivienda subió un 12,6% en 2025, hasta los 163.738 euros, mientras que el capital prestado se disparó un 32,6% en el conjunto del año pasado, hasta superar los 82.044 millones de euros.

En todas las regiones se firmaron en 2025 más hipotecas sobre viviendas que en 2024. Los mayores aumentos se dieron en Cantabria (+42,8%), La Rioja (+37%), Murcia (+28,6%) y Extremadura (+24,9%).

A cierre de 2025, el tipo de interés medio para las hipotecas sobre viviendas alcanzó el 2,87%, por debajo del 2,97% de noviembre. De este modo, se acumulan ya once meses consecutivos con un tipo de interés medio inferior al 3%.

El 36,6% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron el pasado mes de diciembre a tipo variable, mientras que el 63,4% se firmaron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,82% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,91% para las de tipo fijo

En total, en diciembre de 2025 se firmaron 37.841 préstamos para vivienda, un 17,4% más que en igual mes de 2024. Con el avance interanual de diciembre, cinco puntos superior al de noviembre (+12,4%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 18 meses consecutivos de alzas.