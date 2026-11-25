Infografía con cifras de hipotecas en Andalucía, según la 'Estadística de Hipotecas' del Instituto Nacional de Estadística (INE) a septiembre de 2026. - Europa Press

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Andalucía en septiembre ha crecido un 3,2% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 2,28% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 8.896 operaciones. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 34,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Andalucía se prestaron 1.461,36 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 5,06% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 23,1%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 11.488 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 2.247,91 millones de euros. De ellas, 262 fueron sobre fincas rústicas y 11.226 sobre urbanas.

De las 11.226 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Andalucía, 8.896 fueron sobre viviendas; 69 en solares y 2.261 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 114 y en 938 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 2.461 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.409 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 8.485 préstamos sobre fincas en Andalucía. De ellas 6.507 correspondieron a viviendas, 369 a fincas rústicas, 1.500 a urbanas y 109 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,33%), Comunitat Valenciana (+9,87%) y Cataluña (+9,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de País Vasco y La Rioja con caídas del 34,03%, 18,91% y 17,47%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Navarra, Comunitat Valenciana y Canarias con subidas respectivamente del 46,75%, 25,5% y del 17,57%, mientras que el importe prestado se redujo en País Vasco un 10,07%, seguido de Extremadura (-5,42%) y Asturias (-3,95%).