La firma de hipotecas en Andalucía vuelve a tasas positivas con una subida del 6,7% en mayo

Archivo - Edificación de viviendas en imagen de archivo - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Andalucía en mayo ha crecido un 6,7% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,09% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 8.367 operaciones. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 12,2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Andalucía se prestaron 1.276 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en mayo, un 14,04% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 6,1%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 10.445 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 1.992 millones de euros. De ellas, 253 fueron sobre fincas rústicas y 10.192 sobre urbanas.

De las 10.192 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en mayo en Andalucía, 8.367 fueron sobre viviendas; 111 en solares y 1.714 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 107 y en 463 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 2.039 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.469 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 10.108 préstamos sobre fincas en Andalucía. De ellas 7.523 correspondieron a viviendas, 376 a fincas rústicas, 2.068 a urbanas y 141 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,52%), Canarias (+16,52%) y Cataluña (+9,30%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Cantabria y Murcia con caídas del 19,55%, 17,91% y 13,25%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Canarias, Navarra y Cataluña con subidas respectivamente del 46,26%, 31,31% y del 21,94%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 17,21%, seguido de Murcia (-6,29%) y Aragón (-5,95%).

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas cayó un 0,1% en mayo respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 42.213 préstamos, con lo que rompe 22 meses -casi dos años- consecutivos de subidas, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la bajada interanual de mayo, inferior en casi 2,5 puntos a la subida experimentado en abril (+2,3%), la firma de hipotecas sobre viviendas rompe 22 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en mayo en el 2,98%, por encima del 2,9% de abril y su valor más alto desde el pasado mes de noviembre (2,97%).

Con el dato del quinto mes del año se acumulan ya 16 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%. El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene.

Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el quinto mes del ejercicio.