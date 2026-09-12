Plataforma antidroga pide a administraciones diálogo para abordar el problema social que genera el narcotráfico

Archivo - Embarcación con 370 garrafas de gasolina intervenido en la desembocadura del río Guadalete. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar (Cádiz), Francisco Mena, ha pedido al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, de signos políticos diferentes, que "dialoguen" y busquen "puntos de acuerdo" para colaborar de forma conjunta en la lucha contra el narcotráfico, cada uno dentro de sus competencias, y hacer frente al "problema social" que generan estas redes criminales en las zonas más desfavorecidas de Cádiz y del resto de provincias con afección.

Mena ha destacado el que la Fiscalía General del Estado haya hecho hincapié en su memoria anual de 2025 de que el narcotráfico está creando un "deterioro social", apuntando que "más que eso" se ha convertido en "un problema social en ciertas barriadas de ciertos municipios".

Esto es algo que desde la plataforma antidroga se lleva advirtiendo "desde hace años", al considerar que no solo es necesario un aumento de medios policiales y judiciales en la lucha contra el narco, sino que también es "necesaria" abordar esa parte social en esos barrios más desfavorecidos que son "un caldo de cultivo" para aumentar los tentáculos de estas redes.

"El enemigo es muy poderoso, tiene mucho poder, tiene mucho dinero y crea deterioro social importante en ciertas barriadas", ha aseverado el presidente de la plataforma antidroga, quien ha recalcado que esto "se tiene abordar desde la globalidad de las dos administraciones" con competencias.

Mena ha asegurado que no se va a "cansar" de exigir una y otra vez medidas sociales que redunden en mejorar la vida de quienes se ven abocados a realizar actividades ilícitas por las "facilidades" económicas que les reporta ante la falta de salidas laborales.

Eso, ha sostenido, crea "un deterioro social muy importante" en las barriadas donde el narcotráfico se asienta y donde tiene "su caldo de cultivo", poniendo sobre la mesa la necesidad de "disuadir a los jóvenes" y ofrecerles "alternativas", de tal forma que "aquellos que las quieran, las tengan".

Respecto a las demandas continuas de la plataforma por medidas sociales contra el narco, ha reconocido que "cuesta mucho trabajo conseguir las cosas" ya que las administraciones "siempre tienden a minimizar el problema". Sin embargo, ha señalado que "por encima de todo esto están las personas y por encima de todo está el futuro de nuestros jóvenes", reclamando de nuevo al Gobierno y la Junta que "dejen de intentar poner el problema en el tejado del otro".

"Si queremos un futuro sano para nuestros jóvenes, normalizado en ciertos municipios de ciertas barriadas, las administraciones tienen que ponerse de acuerdo y dejar de escurrir el bulto", ha afirmado Mena.