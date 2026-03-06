La Fiscalía archiva la denuncia de PSOE y Hacemos contra la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba por la Ronda Norte

Archivo - Vista aérea de los terrenos por los que discurrirá la Ronda Norte de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha acordado archivar la denuncia del PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital contra las consejerías de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Consistorio por la gestión ante los restos arqueológicos hallados en las obras de la Ronda Norte en la Arruzafilla.

Según han informado desde el Ministerio Público, la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo ha considerado que "de las investigaciones practicadas se ha concluido que no había infracción penal", todo tras haber abierto las diligencias de investigación en diciembre.

Al respecto, la Fiscalía acordó, entre otras acciones, oficiar al Seprona para que "con auxilio de la Dirección Arqueológica del yacimiento realice inspección ocular, relacione los desperfectos del yacimiento, su causación, a quién correspondía adoptar las medidas de protección, si se tomaron medidas, las indicadas u otras, y cuantas circunstancias considere de interés".

Asimismo, la fiscal delegada pidió informe de la Delegación Territorial en Córdoba de Cultura y Deporte sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución del día 3 de octubre de 2025 y lo indicado en la Memoria Preliminar de Resultados del día 28 de julio de 2025, en cuanto se refiere a la protección del yacimiento por lluvias.

También, reclamó un informe de la Oficina Arqueológica de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) sobre "las medidas preventivas que se debían adoptar, pues en la Memoria Preliminar de Resultados del día 28 de julio menciona que ostenta competencias en esta materia la GMU".