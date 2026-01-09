La Fiscalía denuncia a la presidenta de Vox en Córdoba por supuesto racismo y xenofobia con el rezo musulmán

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, en la plaza de Las Setas de la capital. - VOX - Archivo

CÓRDOBA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha presentado una denuncia contra la presidenta de Vox en Córdoba y portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Paula Badanelli, por la supuesta comisión de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución previsto en el artículo 510.2 a), 3, 5 y 6 del Código Penal, siendo el motivo de discriminación el racismo y xenofobia, "sin perjuicio de lo que resulte finalmente de la instrucción que se practique".

Así lo acuerda en un decreto la Sección de Delitos de Odio y Discriminación del Ministerio Público, consultado por Europa Press, todo ello tras un vídeo publicado en redes sociales por Badanelli en el que "relaciona el rezo pacífico y autorizado de musulmanes con yihadistas, con la misoginia, con la homofobia y con el respeto a la dignidad humana y a la mujer y con la inmigración ilegal".

En este caso, la Fiscalía archiva las diligencias de investigación que abrió en su momento con la presentación de denuncia contra Paula Badanelli y contra la persona/s titular/es de la cuenta @VOXCordobacapi, que se remite al Juzgado Decano de Córdoba, con notificación a los denunciantes Antonio Hurtado en su calidad de concejal del Ayuntamiento y portavoz del grupo municipal del PSOE y Juan Hidalgo en su calidad de edil del Consistorio y portavoz del grupo municipal Hacemos Córdoba y a la denunciada.

Al respecto, ambos concejales presentaron una denuncia conjunta en la Fiscalía en abril de 2025 contra el grupo municipal de Vox por "ataques a los rezos del fin del Ramadán en Las Setas".

Según explicaron en la denuncia, "el pasado 30 de marzo, en el Centro Abierto de Actividades Ciudadanas, en el Parque de las Setas, se organizó por parte de diferentes colectivos musulmanes un rezo conjunto con motivo del fin de la fiesta del Ramadán". "Para la realización de dicha actividad se solicitó autorización a la Subdelegación del Gobierno y al Ayuntamiento, sin que hubiera ninguna objeción a la misma y realizándose esta sin contratiempos y sin ningún tipo de incidencia", agregaron.

En reacción a dicha actividad, detallaron que "la formación política Vox emitió un comunicado de prensa, en el cual se recogían declaraciones realizadas por su portavoz municipal, Paula Badanelli", en las que criticaba "la concentración de musulmanes en las Setas y alertaba de las consecuencias de la inmigración ilegal".

A raíz de estos hechos y en referencia a los mismos, apuntaron que "la formación política y cargos públicos de esta, como Alejandro Hernández Valdés y Manuel Gavira Florentino, han realizado publicaciones en la red social X" en las que "se criminaliza al colectivo musulmán y magrebí y se les identifica con la inmigración irregular, la inseguridad y la delincuencia".

Desde el PSOE y Hacemos consideran que "los hechos expuestos pudieran ser constitutivos de delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de libertades públicas garantizados por la Constitución, llamados delitos de odio, del artículo 510, 510 bis y siguientes del Código Penal".

Ante ello, solicitaron a la Fiscalía Provincial tener por presentado este escrito y por formulada denuncia contra la formación política Vox, contra su portavoz municipal, "así como contra cualquier otra persona que haya podido participar en los hechos denunciados, para que a la vista de los mismos acuerde incoar diligencias de investigación y se esclarezca la posible comisión de los delitos señalados u otros que hubiesen podido cometer".

INVESTIGACIÓN VOX ANDALUCÍA

Por otra parte, la Fiscalía ha acordado la incoación de nuevas diligencias con el desglose de copia de lo practicado en las diligencias ya realizadas de la información relativa a la cuenta @AndaluciaVox del perfil Vox Parlamento de Andalucía de la red social X.

Al hilo, se expone que consta denuncia que en la cuenta @AndaluciaVox, sin que se conozca la persona/s titular/es de la cuenta, publicó el día 2 de abril de 2025: "Inseguridad y delincuencia: el resultado de las políticas de fronteras abiertas que PP y PSOE llevan décadas fomentando y amparando". "Animales que no vienen a integrarse y a los que el bipartidismo premia con leal todo incluido. Con Vox, sólo tendrían billete de vuelta", según se menciona en el decreto del Ministerio Público.