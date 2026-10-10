La Fiscalía de Granada pide siete años de prisión para dos hermanos por una brutal paliza a un hombre

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GRANADA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado una pena de siete años de prisión para dos hermanos acusados de propinar una brutal paliza a un hombre en el exterior de un bar-restaurante de Granada con la intención de acabar con su vida.

El juicio se ha fijado para el próximo 27 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, que les juzgará por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos se remontan a las seis de la tarde del 6 de marzo de 2022, cuando los dos hermanos acudieron al establecimiento y encontraron a la víctima en la zona de fumadores habilitada en el exterior, según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Una vez allí se inició una discusión por motivos que no han trascendido en el transcurso de la cual ambos hermanos comenzaron presuntamente a propinarle puñetazos en la cara y patadas en la pierna provocando que cayera al suelo.

Uno de los acusados habría aprovechado ese momento para asestarle diversas puñaladas con un objeto punzante en las dos piernas provocando que la víctima comenzara a sangrar de forma abundante. Los servicios sanitarios tuvieron que intervenir para evitar un shock hipovolémico que podría haberle provocado la muerte.

La Fiscalía mantiene que ambos hermanos actuaron con el propósito de acabar con la vida de la víctima y, además de la pena de cárcel, solicita que se les prohíba comunicarse o acercarse a él durante doce años.

En el ámbito de la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que indemnicen al perjudicado en 1.500 euros por las lesiones físicas causadas, que le han dejado secuelas.