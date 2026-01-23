La Fiscalía informa de que no se declare el secreto de la causa del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Imagen de la fachada del juzgado de Montoro (Córdoba), que asume la investigación de la causa del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz. - Rocío Ruz - Europa Press

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Córdoba ha pedido al Juzgado de Montoro que no se declare el secreto de las diligencias previas del accidente ferroviario de Adamuz, que ha causado la muerte de 45 personas, "sin perjuicio que en el futuro y en función de las circustancias pueda solicitarse", según han comunicado desde el Ministerio Público.

Al respecto, el fiscal jefe provincial, Fernando Sobrón, ha advertido el miércoles de que afrontan una instrucción judicial de la investigación del accidente "compleja", al tiempo que ha deseado que "sea lo menos larga posible". Ha comentado que en la Fiscalía de Córdoba "no hemos tenido antes una tragedia de estas características" y, en consecuencia, ha apelado a que "estamos todos muy afectados".

Sobrón ya estuvo el domingo en el lugar de los hechos acompañado de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y el fiscal que aborda las causas judiciales de Montoro, a la vez que se desplazaron al Centro de Identificación de Datos "para ver cómo se estaba realizando toda la identificación de las personas que habían fallecido".

Ha explicado que al día siguiente de la tragedia, el lunes, impulsó la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Fiscalía de Córdoba integrado por tres fiscales, que colaborarán con el juzgado en la investigación del accidente, "que, evidentemente, es lo que la opinión pública nos exige".

UNA DECENA DE DENUNCIAS

En concreto, el Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba) ya ha recibido unas diez denuncias y siete personaciones por el siniestro ferroviario. Sobre las denuncias, "va a ser un goteo permanente", por lo que habrá que hacer "un trabajo procesal importante", con la labor de hasta tres jueces.

Así lo ha avanzado este jueves el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, en una visita a los juzgados, donde ha mantenido un encuentro con las juezas del partido judicial para interesarse de primera mano por las necesidades y refuerzos de este Tribunal de Instancia que asume la investigación del accidente, en compañía de las dos juezas en este caso, las dos letradas de la Administración de Justicia, el presidente de la Audiencia Provincial, Miguel Ángel Pareja, y los propios funcionarios.

Lorenzo del Río, quien el lunes se acercó a la zona cero, ha transmitido a los periodistas "el agradecimiento a tantas profesionales y personas que han estado colaborando, al pueblo de Adamuz", a la vez que "nos sentimos un poco unidos al dolor de tantas personas".

En relación al "tratamiento de las víctimas, identificación de cadáveres y la agilización de todas las diligencias relacionadas con las licencias de enterramiento y entrega a los familiares, se ha trabajado de la mejor manera posible, con el tiempo, con toda la premura", ha asegurado Del Río, indicando que "han estado en el juzgado desde el primer momento con un refuerzo que se hizo de dos funcionarios", por lo que cree que "el resultado dentro del dolor y del tiempo que han tenido que esperar ha sido correcto".

Según ha apuntado, "ha terminado la primera fase de preocupación e inmediación con la víctima y con los familiares". "Ahora ya viene la segunda parte, que es ya el refuerzo del juzgado, el procedimiento y las diligencias previas, que van a ser de una gran complejidad, de una gran magnitud, de muchas personaciones", ha declarado, para destacar que ya le están "comentando que hay muchas entidades, partidos políticos que ya están empezando a personarse", por lo que "hay que hacer un buen trabajo".

Al hilo, el presidente del TSJA ha manifestado que "ahora mismo, en estos primeros momentos de cadena de custodia, hay permanente contacto con la Policía Judicial, con los responsables de la Guardia Civil", de manera que "todo, absolutamente todo, se está haciendo con control de conocimiento y consentimiento de la autoridad judicial", expresando que se queda "tranquilo con las dos titulares que hay ahora mismo" en el juzgado.

LA INSTRUCCIÓN

Además, Del Río ha adelantado que se incorporarán el día 9 de febrero dos nuevas juezas titulares, concretamente una de ellas a la plaza número 2, "que es la que tiene turnado este procedimiento", a lo que ha agregado que "desde el primer momento se ha pedido una autorización para que esta causa se pueda estar instruyendo por las dos personas".

"Esto es un tribunal colegiado de instancia, se permite por tanto que haya dos personas que puedan estar instruyendo, colaborando y ayudándose en la instrucción, sin perjuicio de que la ponente, la responsable, sea la titular de la plaza número 2", ha detallado el presidente del Alto Tribunal andaluz.

Igualmente, ha asegurado que se va a "pedir un juez de refuerzo ya más específico para que pueda ayudar en esa plaza número 2 la llevanza ordinaria del juzgado y al mismo tiempo colaborar en la tramitación del procedimiento". "Sobre ese tema, lo que sea necesario lo vamos a poner", ha apostillado, para valorar la puesta a disposición de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía de dos funcionarios, de forma que el miércoles se han incorporado ya dos funcionarias para la tramitación procesal. Y se va a pedir un Letrado de la Administración de Justicia, entre otros refuerzos. Ante ello, espera "una respuesta en la mejor manera posible, que no se dilate en el tiempo".

No obstante, ha admitido que "va a ser muy problemático, porque hay que abrir piezas separadas por cada persona, por cada investigación que se vaya haciendo, por cada parte personada", por lo que "son procedimientos muy complejos, pero en la medida de lo posible estaremos muy encima". Así, ha elogiado que "tanto las actuales juezas que están trabajando, como las que se incorporan son personas que tienen ya una experiencia dilatada", dado que "aunque vengan de la Escuela Judicial, llevan nueve meses trabajando en juzgados complejo y con una preparación inicial de prácticas ya de varios años". Por tanto, ha subrayado que "hay que confiar plenamente".

"MUCHAS PRUEBAS PERICIALES"

En cuanto a las posibles causas del accidente y su investigación, Del Río ha remarcado que "va a ser compleja, porque se van a tener que hacer muchas pruebas periciales, se tienen que recoger vestigios de todo tipo". "A mí me interesa muchísimo la cadena de custodia, la presencia de la juez en su momento, cuando sea necesario, de la letrada también para ese trabajo, que sea un buen trabajo", ha expresado, apuntando que "ahora mismo se está trabajando con todas las hipótesis, en las vías del tren, en los propios vagones", de modo que "ya veremos en qué dirección se avanza en un sitio u otro, según las periciales y las pruebas", ha mantenido.

Respecto a las personaciones en la causa, ha señalado a "la unificación a lo mejor de personaciones", algo que "habrá que trabajarlo, porque si no, entonces puede ser una locura como no unifiquemos a las personas, a las entidades, y que se pueda trabajar de forma correcta".

De este modo, espera que el procedimiento "no se dilate o se pierda el tiempo", reflexionando que "el problema de la justicia es de verdad que en los momentos iniciales todo se ve con mucha premura y luego parece que el tiempo ya no tiene importancia", de forma que cree que "no debemos perder ese sentimiento de que el tiempo tiene mucha importancia".

"Hay que ver la complejidad de las pruebas, porque somos conscientes que va a haber distintas periciales porque hay muchos intereses en juego, hay distintas compañías, distintas posibilidades de cuál ha sido la causa del accidente, y entonces eso va a influir, pero ahí es donde tendrá que estar la dirección jurídica del procedimiento, insistiendo y pidiendo cuanto antes que haya una cierta inercia de trabajo", ha argumentado.