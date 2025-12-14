Fiscalía pide 15 años de cárcel a un agente acusado de inducir el robo y secuestro a una anciana en La Zubia (Granada)

Archivo - Edificio judicial de La Caleta de Granada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de 15 años de cárcel para un guardia civil acusado de encargar el robo a una anciana que guardaba 50.000 euros en su domicilio, donde la retuvieron atada y golpearon hasta que consiguieron su propósito.

Junto al guardia civil se sentarán en el banquillo de los acusados los siete individuos que presuntamente asaltaron la vivienda de la víctima, de 73 años, y otra persona considerada cómplice de todo lo ocurrido.

Fue a raíz del fallecimiento de su hermano, dedicado a llevar inversiones, que el agente se quedó encargado de devolver a los clientes las cantidades de dinero que habían obtenido como beneficios.

Así conoció a esta anciana jubilada, soltera y sin hijos, que vivía sola en La Zubia, de donde llevaba una temporada sin salir dado que era época de Covid y temía contagiarse. Hasta marzo de 2021 estuvo llevándole dinero, concretamente debía entregarle varios sobres con 50.000 euros pero al darse cuenta ella de que faltaban 10.000 se lo recriminó a través de Whatsapp.

El agente le trasladó su disgusto diciéndole "noto un tono amenazante en ti y eso no me gusta", según se recoge en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Las investigaciones apuntan a que el acusado estaba pasando por un mal momento económico y, dado que era conocedor de que la mujer debía tener el dinero de las inversiones en su casa porque no salía de allí, buscó presuntamente a delincuentes habituales para "encargarles que entraran en el domicilio y se llevaran el dinero" y los móviles que localizaran, a tenor del contenido de las conversaciones que habían mantenido.

Tras una reunión en un bar del Polígono Juncaril en la que el agente presuntamente les dio todas las indicaciones de lo que debían hacer, el resto de acusados se trasladó de madrugada a la vivienda de la anciana, saltaron la tapia y accedieron al interior.

La mujer salió al oír ruidos, momento en el que se "abalanzaron sobre ella, la tiraron al suelo y la inmovilizaron atándola con ropa y cinturones que encontraron por la casa. También le taparon la boca para que no gritara y empezaron a pedirle que les entregara el dinero mientras le daban tortas en la cara y por el cuerpo. Así permaneció desde la una de la madrugada hasta las siete aproximadamente.

Durante ese tiempo los acusados buscaron el dinero hasta encontrar una caja fuerte que arrancaron directamente de la pared con un hacha que uno de ellos tuvo que traer desde Málaga al no haber en la vivienda herramientas que les permitieran hacerlo. Presuntamente consiguieron llevarse varios móviles y los 50.000 euros que había en la caja fuerte.

El agente, "preocupado" por si se averiguaba su implicación en los hechos durante la investigación, y para facilitar información al resto de implicados, usó presuntamente su cargo para acceder a los datos en el sistema informático aprovechando que un compañero había dejado abierta la sesión.

Supuestamente llegó a pasar pantallazos con datos a los otros implicados, informando de que se había activado un seguimiento y pinchado un teléfono y mostrando su "preocupación" porque se fueran "de la lengua".

La Fiscalía le acusa como inductor de los delitos de robo en casa habitada, detención ilegal y delito de lesiones; así como autor de un delito de revelación de secretos. Pide una condena de 15 años de cárcel e inhabilitación para el ejercicio de su profesión.

Al resto de acusados les considera autores materiales del robo, la detención ilegal y las lesiones a la anciana y pide para ellos las mismas penas de cárcel que al agente, 15 años. Para una novena acusada a la que considera cómplice, el Ministerio Fiscal solicita una condena de algo más de cuatro años de cárcel.

Además reclama que todos indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima en 96.707 euros por los daños causados, los bienes sustraídos y las lesiones que sufrió. El juicio está previsto para el 23 de enero en la Audiencia de Granada.