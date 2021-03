Fiscalía pide 19 años de cárcel para un hombre acusado de violar, maltratar y amenazar a su pareja

JAÉN, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal ha pedido 19 años de cárcel para un hombre acusado de violar, maltratar y amenazar a su pareja, con la que tiene dos hijos, actualmente de 3 y 6 años. Lo ha hecho durante el juicio celebrado este jueves en la Audiencia de Jaén. El acusado se encuentra actualmente en prisión provisional por estos hechos ocurridos cuando él tenía vigente una orden de alejamiento de su pareja por una condena de maltrato y amenazas.

La pareja denunció en su día que el 5 de septiembre de 2019, cuando el acusado y ella habían retomado la relación pese a la orden de alejamiento, en el transcurso de una discusión por la comida, él la empujó por las escaleras y acabó forzándola a entrar en la habitación donde la obligó a mantener relaciones sexuales plenas.

El Ministerio Fiscal recoge en su escrito de calificación que el acusado tras consumar la supuesta violación le dijo: "toma otro hijo, ahora que te lo críe tu padre", expresión en la que la Fiscalía se ha basado para introducir el agravante de género en el delito de violación.

Seguidamente, y según ha venido manteniendo la denunciante, el acusado le quitó el móvil para evitar que pidiera ayuda y se marchó de casa no sin antes amenazarla de muerte cuando salió a la calle semidesnuda para pedir auxilio.

En un principio, el acusado había aceptado declararse culpable en el juicio para conseguir una rebaja de la pena acordada con el Ministerio Fiscal. Sin embargo, al principio del juicio el acusado ha comenzado negándolo todo, lo que ha hecho que su defensa le explicara que eso no era lo acordado para beneficiarse de una rebaja en el tiempo de prisión. Seguidamente, el acusado ha reconocido todos y cada uno de los delitos que le imputaba el Ministerio Fiscal y la acusación particular.

Ha sido ella, la que durante su declaración ha optado por cambiar el relato de los hechos, reconociendo que lo hacía por "pena" y por el hecho de que el acusado es el padre de sus hijos. En este punto, ha señalado que ese día mantuvieron una discusión y que ella se cayó en el último escalón de la escalera, pero que la relación sexual surgió durante "el forcejeo" y que "en parte fue consentida".

Sobre las múltiples lesiones que ella presentaba, frente a la ausencia de lesiones en él, la mujer no ha podido dar ningún tipo de explicación y ha dicho que ese día se encontraba confusa por haberse tomado un ansiolítico ya que había sufrido recientemente un aborto y la relación con su pareja no era buena por "los celos".

El Ministerio Fiscal lejos de retirar el delito de violación ha elevado su petición inicial de penas de 17 a 19 años al introducir la reincidencia en las amenazas e incorporar el delito de maltrato, además de mantener el de violación y el de quebrantamiento de condena. También ha incorporado la privación de la patria potestad y el destierro del acusado del municipio en el que vive la mujer.

Asimismo, ha señalado que la declaración de la víctima responde a la "excesiva dependencia emocional" de la víctima y a su "baja autoestima", algo común a las víctimas de violencia de género, tal y como se recoge de los estudios psicológicos realizados a la denunciante.

A pesar de ello, el Ministerio Público ha pedido que se le deduzca testimonio a la mujer por falso testimonio ya que durante todo el proceso, la denunciante ha mantenido su acusación y no ha sido hasta este jueves durante el juicio cuando agarrándose a la "pena" que siente por el padre de sus hijos, ha optado por modificar su denuncia inicial.

El juicio ha quedado visto para sentencia y será la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén la que tenga que determinar la culpabilidad del acusado, tal y como pide Fiscalía y acusación particular, o la libre absolución como ha sostenido la defensa para todos los delitos excepto para el de quebrantamiento de condena.

Por su parte, el acusado en el turno de última palabra ha defendido su inocencia. "No la he violado, fue consentido, no hubo amenazas ni hubo nada", ha dicho el acusado antes de volver a ser conducido a prisión donde lleva recluido nueve meses y donde tendrá que esperar la sentencia.