La Fiscalía pide 31 años de cárcel para el acusado de matar a un hombre en Atarfe (Granada) en presencia de su hija

GRANADA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada solicita una pena de 31 años y medio de cárcel para el acusado de matar, en enero de 2024, a un hombre en Atarfe al que disparó en la cabeza cuando se encontraba dentro de un coche junto a su hija de tres años, que presenció el crimen de su padre.

El presunto autor, de 26 años, será juzgado en la Audiencia de Granada por un jurado popular del 6 al 11 de febrero acusado de asesinato y de tenencia ilícita de armas.

También se le atribuye un delito de lesiones psíquicas a tenor de los daños psicológicos que esta situación traumática ha provocado tanto en la menor que presenció el crimen como en su otra hermana, según se desprende del escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos ocurrieron sobre las 13,30 horas del 16 de enero de 2024. La víctima, de 35 años, se encontraba sentado en su furgoneta hablando con unos vecinos en la Placeta del Campo de Fútbol viejo de Atarfe. En el asiento trasero se encontraba su hija pequeña, de tres años.

El acusado se acercó caminando hasta el vehículo portando una pistola con la que apuntó directamente a la cabeza de la víctima y efectuó tres disparos a muy corta distancia que le provocaron la muerte.

La niña presenció el crimen desde el asiento trasero y sobre ella cayeron cristales y restos de sangre. Desde que ocurrieron los hechos se encuentra en tratamiento psicológico y también su hermana ha sufrido daños psicológicos.

Mantiene la Fiscalía que esta situación traumática ha tenido "repercusiones importantes para ambas", que presentan un daño global, psicológico y moral "de entidad grave que implicará la movilización de múltiples recursos psíquicos y vitales así como de tratamiento prolongado para la asimilación" de lo ocurrido.

En el momento de su detención, al acusado le fue intervenida la pistola que presuntamente usó para el crimen y para la que no tenía licencia.

El Ministerio Fiscal solicita que sea condenado a 24 años de prisión por el delito de asesinato; a otros dos años y medio por la tenencia ilícita de armas y a otros cinco años más por el delito de lesiones psíquicas.

A ello suma otro diez años de libertad vigilada y la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 200 metros de la viuda del fallecido y sus dos hijas menores durante 25 años.

En el ámbito de la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que la menor que presenció el crimen sea indemnizada en 250.000 euros; la otra hermana en 200.000 y la viuda en 150.000 euros.