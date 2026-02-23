La Fiscalía Superior abre un expediente gubernativo sobre las narcolanchas en la costa de Andalucía

Narcolancha varada en la playa de la Herradura, en Almuñécar (Granada), durante el temporal. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

GRANADA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha abierto un expediente gubernativo para recabar información sobre la situación de las narcolanchas difundidas por los medios de comunicación y redes sociales, que han sido vistas en primera línea de playa por todo el litoral andaluz para refugiarse del temporal.

Con la apertura del expediente se recopilará las noticias para conocer las circunstancias y presencia de las narcolanchas en el litoral andaluz durante la borrasca en primera línea de playa, puertos deportivos y el río Guadalquivir.

Estas embarcaciones de gran potencia están prohibidas desde el año 2018 y suelen encontrase en aguas internacionales para actuar en el tráfico de droga e inmigrantes y durante su estancia están siendo abastecidas por otras cargadas de combustible.

Las informaciones han sido difundidas por los medios de comunicación, Guardia Civil y alcaldes de la zona expresando su inquietud y malestar por la situación ante la presencia de las embarcaciones en sus términos municipales.