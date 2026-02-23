Vecinos de Cabo de Gata-Níjar (Almería) reclaman al Gobierno más efectivos y recursos para combatir las 'narcolanchas'

Archivo - Una de las intervenciones de la Guardia Civil contra el 'petaqueo' en la provincia de Almería. - GUARDIA CIVIL - Archivo

NÍJAR (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

La Coordinadora de Asociaciones Vecinales de los Pueblos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) ha reclamado al Gobierno central un refuerzo de medios para combatir la "frecuente y creciente" presencia de 'narcolanchas' en la costa del parque, una situación que genera "alarma social, sensación de inseguridad y un deterioro de la convivencia" en los núcleos costeros.

En un comunicado, la plataforma vecinal, que agrupa a 12 asociaciones de distintos pueblos del municipio de Níjar y a la Asociación Amigos del Parque, ha reconocido el esfuerzo que realiza el Ministerio de Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico, aunque considera que los medios actuales "resultan insuficientes para afrontar la magnitud del problema".

Las asociaciones solicitan un refuerzo de los efectivos de la Guardia Civil del Mar, así como mejoras en embarcaciones, equipamiento y recursos técnicos de esta unidad, con el objetivo de aumentar la capacidad de vigilancia, disuasión e intervención en el litoral del parque natural.

Desde la coordinadora han subrayado que "una presencia estable y bien dotada de medios contribuiría a proteger a la población, preservar un espacio natural de enorme valor ambiental y salvaguardar la imagen de un territorio cuya economía depende en gran medida del turismo y del respeto a su entorno".

RECHAZO AL USO "OPORTUNISTA" DEL PROBLEMA

Asimismo, las asociaciones vecinales han expresado su rechazo a la "utilización política y oportunista de este problema" y han criticado la difusión de bulos y mensajes racistas y xenófobos por parte de determinados sectores, "que señalan de manera injusta a colectivos concretos y fomentan el miedo y la división social".

A su juicio, estas actitudes "no aportan soluciones y dañan la convivencia", por lo que han defendido que la respuesta al narcotráfico "debe basarse en más medios, mayor coordinación institucional y políticas públicas eficaces, nunca en el señalamiento ni en la criminalización por razón de origen".

Por todo ello, han solicitado al subdelegado del Gobierno que impulse, dentro de sus competencias, las actuaciones necesarias para reforzar la seguridad en la costa del parque y que "se promueva un discurso institucional firme en defensa de la convivencia, los derechos humanos y la cohesión social".