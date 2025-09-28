Flora incluye entre actividades la invocación al futuro desde la danza, experimentación sonora y cine expandido

CÓRDOBA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de las Flores (Flora), que se celebra en Córdoba en octubre, incluye entre sus actividades 'Agro', un espectáculo de danza de La Normal, con dirección de Antonio Ruz, que se podrá ver el 13 de octubre en las Caballerizas Reales; 'Enflorecida', concierto escénico de Isabel Do Diego que tendrá lugar el 18 de octubre, e 'Intervalo de confianza', sesión de cine expandido con música en directo ideada por el artista rambleño Juan (Juan López López), que se podrá ver en la Diputación el 22 de octubre.

Según explican desde la organización, las tres actividades han sido creadas por artistas cordobeses en línea con el objetivo de Flora de "poner en valor el talento local a través de propuestas singulares".

En concreto, 'Agro' es un espectáculo de danza creado ex profeso para el festival por La Normal, compañía dirigida por el prestigioso coreógrafo Antonio Ruz. El montaje contará con siete bailarines que transformarán en un escenario para la danza uno de los espacios más especiales de la ciudad, presente por primera vez en el festival: las Caballerizas Reales y, en concreto, su picadero cubierto.

Construido a finales del siglo XIX por el taller de Gustave Eiffel y usado a lo largo de los años como un lugar fundamental para el entrenamiento de caballos, jinetes y espectáculos ecuestres, el picadero se convertirá en superficie y sujeto dancístico, sobre cuya tierra siete bailarines invocarán el futuro reconectando con lo orgánico, volviendo a la esencia, al ritmo, a lo más primitivo.

Con la música electrónica en directo de Aire y un vestuario diseñado 'ad hoc' por Sebas Hotmail, la pieza combinará coreografía, improvisación y creación de movimiento en vivo. Un ritual del cuerpo en torno a la tierra, la labranza y el futuro. El espectáculo, de acceso libre hasta completar aforo, se podrá ver el lunes 13 de octubre. Para acceder al evento hay que reservar las entradas en 'www.festivalflora.com'.

VIAJE ESCÉNICO

El sábado 18 de octubre llegará al festival 'Enflorecida', un concierto escénico de Isabel Do Diego --álter ego del artista Juan Diego Calzada-- que tendrá lugar en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, espacio de nueva incorporación a Flora en 2025.

De mano de la Delegación para el Centro Histórico de Córdoba, 'Enflorecida' se inspira, en una primera instancia, en el acto consciente de querer "enflorecerse", llenar una idea y un cuerpo de flores-botánica. El espectáculo toma como punto de partida la temática de este año del festival ('Futuro'), para presentar un viaje escénico y musical entre lo atávico y atemporal del folclore y la electrónica.

Para ello, Isabel do Diego hace uso de los temas más populares de todo su repertorio y los combina con una experimentación sonora interpretada con instrumentos musicales no tradicionales que dan lugar a música electrónica líquida, vaporizada, sacudida y centelleante. 'Enflorecida' es una actividad de acceso libre hasta completar aforo, previa reserva en 'www.festivalflora.com'.

'INTERVALO DE CONFIANZA'

Y el miércoles 22 de octubre Juan (Juan López López) realizará una sesión en vivo de cine expandido y música en el Patio Blanco de la Diputación, creada 'ex profeso' para el festival. Bajo el título de 'Intervalo de confianza', el artista pinchará música e imágenes en directo, tomadas por él y en su gran mayoría inéditas, con el paisaje de la provincia de Córdoba como único protagonista.

Esta propuesta visual y sonora muestra el vasto territorio comprendido entre Los Pedroches y la Subbética y atravesado por el Valle del Guadalquivir como un cuerpo anatómico observado desde la distancia. Un paisaje natural y modelado por la acción humana que es puro asombro visual, sublime y abstracto, a veces, extraño y lejano, otras.

'Intervalo de confianza' pretende redefinir el concepto de paisaje sin renunciar a una mirada crítica sobre las relaciones de poder y la economía de un mundo globalizado a través del territorio singular de la provincia: escasez de agua, desertización y explotación de recursos son los conceptos que sirven para repensar en los pliegues de la realidad y ficcionar un futuro posible. El trabajo parte del material registrado por Juan para su ensayo fílmico Edén, en el que participaron la actriz Helena Kaittani y el músico Niño de Elche.