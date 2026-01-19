La flota pesquera andaluza se paraliza para reunirse con el Ministerio por su rechazo a las nuevas medidas de control

Un grupo de personas salen en barco a faenar. Imagen de archivo - Carlos Castro - Europa Press

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector pesquero andaluz se paraliza para reunirse este lunes, 19 de enero, con el Ministerio de Pesca en Madrid por su rechazo a las nuevas medidas de control pesquero impuestas por la Unión Europea (UE).

Según ha informado Facope en una nota, "hay normativas que se deciden en Bruselas y que no se defienden adecuadamente, como el nuevo Reglamento de Control con medidas incumplibles tales como declarar el peso exacto de las capturas en el mar o comunicar con horas de antelación el regreso a puerto que suponen un golpe directo a una flota que faena mayoritariamente cerca de la costa y de los puertos".

De este modo, el sector pesquero ha convocado un paro para este lunes, "jornada en la que se paralizará la flota y se procederá al cierre de las lonjas a nivel nacional, como muestra del rechazo a unas decisiones que están llevando al límite a la pesca profesional".

Asimismo, Facope se cuestiona si con estas medidas se pretende mejorar el control o acabar con la flota pesquera, asegurando que "seguiremos luchando por la supervivencia del sector y por una pesca sostenible y realista".

Para la Federación esta es una situación "límite" que vive la flota pesquera andaluza, "asfixiada por la combinación de los efectos del cambio climático, una burocracia creciente y normativas alejadas de la realidad del mar". Además, ha indicado que "son decisiones que se adoptan desde despachos que no conocen la pesca y que están impidiendo al sector seguir trabajando".

En este sentido, ha reflejado algunos ejemplos recientes como el cierre anticipado de la pesquería de la cigala o los problemas en otras pesquerías como la caballa, que "han vuelto a demostrar la falta de sensibilidad hacia una actividad que sostiene empleo, economía y cultura en nuestras costas".

En relación al resultado de la reunión de este lunes con el Ministerio, el sector dictaminará si siguen con el amarre o qué decisiones tomar definitivamente.

Ya a principios de la pasada semana, parte de la flota pesquera andaluza paralizaba su actividad en señal de protesta por los cambios de la nueva reglamentación de la UE que entraba en vigor el 10 de enero. En concreto, iniciaron este modo de protesta el Golfo de Cádiz y en el Mediterráneo, el Puerto de Caleta de Vélez (Málaga) pero posteriormente, retomaron su actividad.