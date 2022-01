FOAM pide a Junta la apertura "inmediata" de dos bolsas de empleo ante la "falta" de personal en residencias por Covid

SEVILLA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha pedido este jueves a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía la "inmediata" apertura de dos bolsas de empleo para dar respuesta a la demanda de personal en las residencias de mayores. Desde la FOAM han exigido que una bolsa se dirija a trabajadores sanitarios con titulación y que para la segunda solo sea necesaria la experiencia como cuidadores o en servicios auxiliares (cocina, limpieza, mantenimiento, entre otros).

La FOAM ha resaltado que "nunca en lo que llevamos de pandemia se había alcanzado una cifra tan alta de trabajadores contagiados y ello esta dando lugar a verdaderos problemas para cubrir sus bajas al no encontrarse en el mercado laboral personal cualificado y con la titulación requerida".

Así, la federación ha explicado a través de un comunicado que esta medida ya se ha aplicado en Aragón y Madrid, después de que el Ministerio de Derechos Sociales y agenda 2030, para paliar esta falta la personal, el pasado 31 de diciembre dictara una resolución que permite, excepcionalmente y mientras dure la pandemia, a las residencias de mayores, centros de día y servicios de atención domiciliaria proceder a la contratación de personal no sanitario, preferentemente con experiencia en el cuidado y atención de personas dependientes.

Ha expuesto que para esta contratación son necesarios dos requisitos: que se acredite por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la no existencia de demandantes de empleo con las titulaciones específicas requeridas en las zonas donde están ubicados estos centros o bien el domicilio de las personas en situación de dependencia perceptoras del servicio, y que al mismo tiempo se encuentren en una situación de alerta 3 o superior.

En este sentido, la FOAM ha destacado que la "falta" de personal en los centros sociosanitarios, que ya existía antes de la pandemia "pero que evidentemente esta ha agudizado", pone de manifiesto que "urge flexibilizar al máximo, sin perder calidad en la atención dispensada, las medidas de contratación de personal". "Estas medidas adoptadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pueden ser un primer paso, pero son del todo insuficiente además nos parece excesivo su aplicación a partir de alcanzarse el nivel 3 o superior de alerta", ha precisado la organización.

Desde la Federación de mayores han añadido que la sexta ola ha impactado "de lleno" en las residencias de mayores de Andalucía, que están experimentando un alza de contagios tanto en residentes como en trabajadores como "no habíamos experimentado en toda la pandemia". No obstante, "afortunadamente y gracias a que prácticamente el 100% de los residentes y el 99,47% de los trabajadores (solo 200 de ellos no se han vacunado) han recibido la tercera dosis de vacunación, la mayoría de estos contagios cursan con síntomas leves o asintomáticos", ha explicado la FOAM.

Ha indicado, además, que según el ultimo informe de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía de fecha 11 de enero en las residencias de mayores se contabilizan contagiados de Covid 1.266 residentes --934 más que hace dos semanas-- de los cuales 35 --22 más-- ingresados y 1.174 trabajadores --548 más que hace dos semanas--. El número de fallecidos en el mes de enero asciende a cuatro --dos más de hace dos semanas--. La tasa de letalidad total arrastrada desde el inicio de la pandemia se sitúa en el 18,97% y la actual en el 0,31%, por lo que la federación de mayores ha asegurado que "no hay lugar a ningún tipo alarma, aunque eso si hay que estar muy expectante al desarrollo de los acontecimientos".

Por último, ha insistido en que "después de 22 meses luchando contra la pandemia, en unas condiciones que no siempre fueron las adecuadas, y con un absentismo muy elevado los trabajadores de las residencias de mayores están agotados y al borde de la extenuación por lo que urge flexibilizar las medidas que faciliten su contratación".