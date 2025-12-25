FOAM valora la subida de las pensiones, pero rechaza que "se utilicen como moneda de cambio en un decreto ómnibus"

Archivo - Pensionistas en España - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha valorado este jueves la reciente decisión del Gobierno central de revalorizar las pensiones para 2026 de acuerdo con el IPC, así como el hecho de que las pensiones mínimas y las no contributivas se eleven por encima de la inflación, ya que es necesario "proteger el poder adquisitivo real de las personas pensionistas frente al aumento del coste de la vida".

Según lo aprobado por el Consejo de Ministros, las pensiones contributivas y de clases pasivas subirán un 2,7%, acorde con el IPC medio interanual (periodo diciembre 2024-noviembre 2025).

Para FOAM, esta medida, consolidada en la reforma de 2021, representa "un avance fundamental en la defensa de las pensiones públicas y evita la pérdida de capacidad adquisitiva que sufrieron generaciones anteriores con la evolución del Índice de Precios al Consumo, mientras que las pensiones mínimas aumentarán un 7,07%, alcanzando hasta el 11,4% en casos con cargas familiares y para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (11,4%), incrementos que suponen un avance importante en la mejora de la protección social de las personas mayores y más vulnerables".

"Este incremento es, sin duda, una buena noticia para los más de 9 millones de pensionistas que perciben estas prestaciones y supone un paso en la dirección de garantizar la suficiencia de las pensiones ante la inflación, tal como exige nuestra organización", ha señalado.

No obstante, desde FOAM se ha rechazado "con firmeza que esta revalorización vuelva a integrarse, como ya ocurrió el año pasado, en un decreto ómnibus que agrupa medidas heterogéneas sin relación directa con la política de pensiones, supeditando la subida a la tramitación parlamentaria de otras iniciativas ajenas al sistema de la Seguridad Social, que nada tienen que ver con el bienestar de los pensionistas".