Los forenses han practicado ya 23 autopsias a víctimas del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba)

La Policía Local acordonando el entorno de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, donde se ubica el Instituto de Medicina Legal, ante la llegada de los cuerpos de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, radicado en la Ciudad de la Justicia de la capital cordobesa, ha recibido ya los cuerpos de 37 fallecidos en el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) y los forenses han realizado un total de 23 autopsias, esperándose que la mayoría de las víctimas sean identificadas por huellas dactilares, habiéndose identificado por el momento a cinco de las hasta ahora 40 personas fallecidas, siendo 43, por otro lado, las personas cuya desaparición ha sido denunciada, de entre los 527 pasajeros que viajaban en los dos trenes implicados en el accidente.

En concreto y según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en una nota distribuida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los médicos forenses han realizado desde ayer domingo y hasta hoy lunes a las 19,00 horas un total de 37 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el citado siniestro ferroviario.

A 23 de ellos se les ha practicado ya la autopsia y el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a cinco. Todas ellas han sido identificadas a través de las huellas dactilares. Además, se ha realizado un listado de pasajeros que viajaban en ambos trenes. Así, hasta el momento se han contabilizado un total de 527 pasajeros en ambos trenes.

Por otra parte, se han presentado por ahora 43 denuncias de desapariciones tanto en las comandancias de Huelva, como en las de Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla. Así se recoge en la estadística del CID, "constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo Nacional de Actuación Médico-Forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las 22,00 horras".

Desde el CID han aclarado que tan sólo pueden informar "de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y no de las personas fallecidas que aún pueda haber en la zona del siniestro, puesto que no hay constancia de cuántas son".

El CID, que se activó este lunes a las 8,22 horas, es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada y Sevilla. Además, en la tarde de este lunes también se ha trasladado a Córdoba otro equipo de Málaga.

Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado durante la madrugada de ayer y el día de hoy un total de 27 forenses, tanto en levantamientos durante toda la madrugada, como en la realización de autopsias.

Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central miembros del Servicio de Criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética.

Finalmente, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba) es el órgano judicial encargado de la investigación del accidente de Adamuz, que será reforzado de forma inminente, según indica la Presidencia del TSJA, con un juez de refuerzo, un letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, sin perjuicio de futuros refuerzos.