Fran Carrillo (Cs) llama al cambio ante el "nacionalismo" andaluz que representa la "red clientelar del PSOE-A"

El independiente que opta en las primarias de Cs a ser cabeza de lista por Córdoba para el Parlamento andaluz, el cordobés Fran Carrillo, quiere representar al "cambio" que ofrece la formación naranja frente al "nacionalismo" andaluz que representa la "red clientelar del PSOE-A", y trabajar para que "la gente con talento" no se vaya de Córdoba y ayude a su desarrollo.

En declaraciones a Europa Press, este consultor político y asesor de comunicación política y empresarial de 36 años, que imparte clases en la Universidad Católica de Valencia, ha explicado que se presenta porque "Andalucía lleva parada mucho tiempo, en el sentido literal y en el metafórico, pues lleva muchísimos años inmersa en el nacionalismo de Andalucía, que es la red clientelar que estableció el PSOE-A", pues "Andalucía no tiene nacionalismo" y éste "se llama socialismo".

Eso es lo que ha provocado que Andalucía "sea la región de España a la cola en creación de empleo, en innovación, en prestaciones y ayudas sociales y también en innovación en materia educativa y sanitaria, pero eso sí, está a la cabeza, junto con Cataluña, en redes clientelares y en chiringuitos públicos".

Esa situación, a juicio de Carrillo, "es insostenible y Andalucía necesita un cambio", el que representa Cs, frente a un PP que no es alternativa, en pos de la "Andalucía del futuro, que tiene que tener políticas modernas, que creen riqueza, donde el Estado no esté para dirigir a las personas, sino para protegerlas y ayudarlas, donde el Estado sea un impulso y no un obstáculo", algo que "tiene que ver con que Andalucía ha venido siendo gobernada por unos líderes incapaces o sometidos a la autocomplacencia".

De hecho, para Carrillo, "hay una pulsión de cambio en la sociedad andaluza", pues "hay cansancio y hastío de susanismo y de socialismo, y esa pulsión de cambio, según todas las encuestas, la está liderando Cs", que pretende "sanear y airear" la Junta de Andalucía, tras "40 años" de Gobierno del PSOE-A, que es "un partido que tiene a dos ex presidentes que están siendo juzgados" por el caso de los ERE, y que "tiene descontentos a los sectores sanitario, educativo y empresarial".

De ahí que sea preciso un cambio y la alternativa es Cs, que, además, ha sido el único que ha logrado "forzar" al Gobierno del PSOE-A a adoptar medidas, "que no quería tomar", en beneficio de todos los andaluces, como la reforma del Impuesto de Sucesiones o la bajada del tramo autonómico del IRPF.

CORDOBÉS Y DE CIUDADANOS

En cuanto su relación con Cs, Carrillo ha recordado que fue uno de los promotores de 'Movimiento Ciudadano', la plataforma civil que dio lugar "al salto nacional de Cs", con lo que viene trabajando para el partido desde hace años, "pero detrás de los focos", debido a su carrera profesional, aunque ahora el partido ha considerado que "sería una buena idea que dé un paso al frente", lo cual considera "un desafío muy bonito", que afronta "con ilusión", pues, "si los militantes así lo quieren", podría representar a su provincia en el Parlamento andaluz.

Nacido en Córdoba, donde ha vivido hasta los 24 años, ha desarrollado su vida profesional fundamentalmente en Madrid, pero ha mantenido el contacto con la militancia y la dirección de Cs en Córdoba, y ahora les transmite el deseo de que "es posible cambiar las cosas, y la sensación que solo hay un partido que lo puede lograr, que es Cs, porque no está viciado por políticas antiguas o cortoplacistas al servicio de intereses personales o coyunturales, sino que es un partido que mira a medio y largo plazo, para el beneficio de toda la sociedad".

Carrillo ha aclarado que, aunque cuenta con su propia experiencia profesional, "ligada al mundo de la política y fuera de ella", necesita "el apoyo y la ayuda" de los militantes de Cs en Córdoba para trabajar en el objetivo descrito, contando con personas como la actual parlamentaria andaluza de Cs por Córdoba, Isabel Albás, que ha optado por ser la número dos de la lista por la provincia.

De ella, Carrillo ha dicho que "ha sido la primera" en apoyarle, lo cual le ha agradecido, asegurando, además, que la considera "un activo valiosísimo" para el "equipo" de Cs, pues ha hecho "un trabajo impagable" en el Parlamento andaluz, siendo "ejemplo" de "esfuerzo y dedicación" y un "espejo" en el que Carrillo quiere mirarse, pues derrocha "talento, capacidad" e "ilusión".

TALENTO CORDOBÉS

En el Parlamento andaluz, si así lo quieren, primero los militantes de Cs y después los electores, Carrillo piensa trabajar para que proyectos clave para el desarrollo de la provincia y que llevan "muchos años" parados salgan adelante, como la Autovía del Olivar, a la vez que promoverá medidas en favor de la "modernización del tejido empresarial".

De hecho, según ha señalado Carrillo, ahora la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, "no solo no son catapulta de inversiones, sino que son el freno principal a las mismas", ya que no tienen incentivos ni ningún tipo de ayudas a los empresarios", y "tampoco hay un plan para afrontar el paro juvenil", algo a lo que piensa dedicarse Carrillo, junto con la modernización del Hospital Reina Sofía y del sistema sanitario.

Pero, ante todo, Carrillo quiere recuperar todo "el talento cordobés que se ha ido fuera, de la provincia y de España, y que está deseando que se generen las oportunidades adecuadas para volver", algo por lo que ya trabaja la Universidad de Córdoba (UCO), mediante el denominado "Foro Único", del que forma parte Carrillo y que "recoge a los principales talentos de Córdoba que están fuera haciendo algo", como "doctoras" en Estados Unidos o "emprendedores" en el Reino Unido.

Por eso, Fran Carrillo se ha fijado como meta principal "trabajar para que esa gente, que tiene un sueño, que tiene una idea, y que tiene el talento y la actitud para llevarlos a cabo, no tengan que irse fuera de Andalucía, ni fuera de Córdoba".