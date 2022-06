Francisco Luengo Martínez, elegido mejor vendedor de la ONCE en Andalucía 2021.

Francisco Luengo Martínez, elegido mejor vendedor de la ONCE en Andalucía 2021. - ONCE

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Francisco Luengo Martínez ha sido seleccionado como el mejor vendedor de la ONCE del año 2021 en el ámbito de la Delegación Territorial de Andalucía. Un galardón con el que la Organización

reconoce anualmente el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta de sus diferentes productos de lotería responsable, así como la

actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

Francisco, junto a los otros 21 vendedores seleccionados de todos los puntos de España, recibió su galardón en el transcurso de una cena

de gala celebrada este fin de semana en el Hotel Ilunion Pío XII de Madrid, donde todos estuvieron acompañados por los máximos responsables de la organización.

Paco, como lo llaman sus amigos, es amante de la música y admirador de Chiquetete, y especialmente de su canción 'La puerta de Toledo'. También le gusta hacer grandes caminatas, lo que le mantiene muy activo.

Recuerda como anécdota una vez que se vio muy apurado al caerse por un tropiezo en el concurrido mercado de abastos de Huelva y, aunque no se hizo daño, con todos los "cachivaches" que suele llevar en las manos mientras trabaja no acertaba a levantarse del suelo. De forma que lo tuvieron que ayudar entre cinco personas que estaban alrededor, que le compraron un cupón cada uno.

Paco se declara un gran vendedor de cupones Extraordinarios, especialmente del Extra de Navidad, por el gran ambiente que hay en esas fechas en el centro de la capital. Le encanta recibir la carta de felicitación por las ventas conseguidas a los mil mejores vendedores en cada sorteo extraordinario.

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A LA 'BUENA GENTE ONCE'

Como es tradición, el lema elegido para la gala de los Mejores Vendedores de la ONCE del año 2021 fue el de 'Buena Gente ONCE', y transcurrió bajo los valores del Talento, Perseverancia, Solidaridad, Ilusión, Respeto, Iguales, Unión, Cercanía, Simpatía, Ingenio y Compromiso.

Estos son, precisamente, algunos de los valores que la ONCE tiene en cuenta a la hora de seleccionar a aquellos vendedores y vendedoras que han destacado a lo largo del año, además del propio desempeño de su trabajo, su actitud en el puesto, su grado de implicación en la vida institucional de la Organización y su compromiso con la labor social.

La gran gala 'Buena Gente ONCE' quiso hacer un homenaje al lugar en el que cada día, haga frío o calor, con sol o con lluvia, los vendedores de la ONCE reparten la ilusión a cambio de la solidaridad de la ciudadanía: las calles de pueblos y ciudades de toda la geografía.

Por ello, la escenografía y estructura del acto fueron customizadas simulando un entorno exterior de calle, en este caso de la 'Calle de la Buena Gente ONCE': la fuente, el mercado, el buzón de Correos y, por supuesto, el punto de venta de los 'centinelas de la ilusión', como se conoce a los hombres y mujeres que forman parte de la red de agentes vendedores de la organización.

A ellos se dirigió el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, para decirles que 'vosotros sois el máximo exponente del espíritu de la ONCE y hoy estamos aquí para reconocer vuestro trabajo y daros las gracias". El evento, con momentos muy emotivos, fue conducido por el actor y presentador Luis Larrodera.

Además de la gala, los premiados pudieron disfrutar de todo un fin de semana de convivencia y compañerismo en la capital, en el que hubo tiempo para la visita guiada por la ciudad de Madrid 'Del Vanguardismo Arquitectónico del Siglo XXI al Centro Histórico de la Ciudad'; asistencia a un espectáculo cultural; almuerzos y cenas de convivencia y tiempo libre para su propio disfrute.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Con esta ceremonia anual, la ONCE hace un reconocimiento especial a estos 22 trabajadores que han demostrado su esfuerzo durante todo el año y, por extensión, a los más de 19.000 vendedores de la Organización que conforman en la actualidad el principal canal de ventas de sus productos.

El espíritu de este reconocimiento a su trabajo lo resumió Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, en una sola frase al finalizar la gala, cuando les dijo: "Seguid siendo buena gente ONCE, gente buena, porque la ONCE os necesita".