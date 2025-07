Francisco de Paula Sánchez Zamorano, elegido nuevo director de la Oficina Andaluza Antifraude con votos de PP-A y Vox

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha elegido este miércoles, 9 de julio, al magistrado Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción al reunir su candidatura, presentada por el Grupo Popular, un total de 67 votos a favor que superan el equivalente a tres quintos de la Cámara andaluza --que se alcanza con 66 escaños--, mayoría necesaria para su elección en primera votación.

De esta manera, y aunque la votación se ha realizado en urna y ha sido secreta, de la aritmética parlamentaria y de los posicionamientos que previamente habían trasladado los grupos se desprende que Sánchez Zamorano ha reunido los apoyos del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta de 58 diputados, y de Vox, cuyo grupo se compone de 14 diputados.

No obstante, en la votación no han participado los 109 diputados, ya que, en total, se han contabilizado 103 votos, puesto que había ausencias en los escaños, entre ellas, la del presidente del Grupo Popular y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que es diputado por Málaga y que no se encontraba presente en el Pleno en ese momento.

Pese a ello, la candidatura de Sánchez Zamorano ha reunido 67 votos a favor, frente a 36 que se han emitido en blanco, y que casi equivalen a los 37 escaños que suman los grupos Socialista (30), Por Andalucía (5) y Mixto-Adelante Andalucía (2).

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha anunciado la elección de Francisco de Paula Sánchez Zamorano como director de la Oficina Andaluza Antifraude tras leer el resultado de la votación, que se ha llevado a cabo siguiendo lo previsto en el artículo 25 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante.

De no haberse alcanzado una mayoría equivalente a tres quintos del Pleno del Parlamento, habría que haber esperado al menos 15 días para llevar a cabo una segunda votación en la que ya habría bastado la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A para la elección del nuevo director de dicha oficina, que sustituye en ese cargo a Ricardo Puyol Sánchez, que presentó su dimisión hace un año.

TRAYECTORIA

Francisco de Paula Sánchez Zamorano, que ha asistido a la votación desde la tribuna de invitados del salón de plenos junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, superó la semana pasada el examen de idoneidad en la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento, con los únicos votos a favor del PP-A, mientras que los tres grupos de la izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, votaron en contra y Vox se abstuvo.

Nacido en Carcabuey (Córdoba), en 1957, Francisco de Paula Sánchez Zamorano es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (Promoción 1974/1979) y magistrado. Ha sido hasta hace unos días presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, cargo al que accedió en noviembre de 2014, y ha sido miembro electivo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (1995-1999).

Asimismo, ha sido colaborador honorario del departamento de Instituciones Jurídicas Públicas y Privadas de la Universidad de Córdoba; profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba, y miembro numerario de la ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico Jurídicos.