Fregenite (Granada) homenajea a una de sus tres vecinas tras llegar a los cien años

ÓRGIVA (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

Fregenite, uno de los diseminados del municipio de Órgiva, en la Alpujarra de Granada, ha preparado este año con motivo de sus fiestas de San Miguel un homenaje que ha reconocido la trayectoria vital de la mayor de sus tres vecinos tras llegar a los cien años de edad.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, fue un acto emotivo que tuvo lugar el fin de semana pasado en un pueblo en el que durante todo el año viven sólo tres vecinos, uno de ellos la homenajeada, si bien la población se ve aumentada durante el verano.

Así lo ha resaltado el alcalde acerca de este pueblo que forma parte de los diseminados de Órgiva, que tienen entre todos unos 1.800 habitantes, según las últimas estadísticas disponibles en la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, referentes a 2024, consultados por Europa Press. No se llegan a considerar núcleos de población, los cuales suman unos 3.950 vecinos en Órgiva, que suma un total de casi 5.750 habitantes conforme a estos datos oficiales.

Orellana ha explicado que contra la despoblación el Ayuntamiento que preside trata de activar inversiones, que sean acordes con la condición del municipio como capital de la Alpujarra de Granada, y en ese marco ha señalado que se ultima con la Junta la entrega "en tiempo y forma" del nuevo Palacio de Justicia, a la par que ha señalado que se han planificado nuevas reuniones de comisiones entre ambas administraciones para activar el proyecto del hospital.

Con una inversión procedente de la Delegación de Reto Demográfico de la Diputación de Granada se está dotando además de nuevas infraestructuras al núcleo de población de Tablones, que no llega a los 200 vecinos.

Sobre Fregenite, cuyo homenaje a su vecina centenaria ha adelantado el diario Ideal, el Ayuntamiento de Órgiva señala en su web que "llegó a tener cerca de 300 habitantes, una casa consistorial, juez de paz, escuelas, varias tabernas, varias tiendas, una fábrica de aguardiente, un molino de aceite y varios pastores".

"Casi todos los vecinos vivían de lo que le daba la tierra, el carbón y la minería", actividades tradicionales que con el tiempo se han ido perdiendo, lo que fue obligando a las generaciones posteriores a emigrar o a trasladarse a otros puntos del término municipal.