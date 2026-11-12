Frente Amplio llama a movilizarse el 29N por el empleo digno, la vivienda y el futuro de los pueblos de Granada

Frente Amplio llama a movilizarse por el empleo digno, la vivienda y el futuro de los pueblos - FRENTE AMPLIO GRANADA

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Amplio de Granada ha iniciado la campaña de las elecciones del 29N con la tradicional pegada de carteles que ha tenido lugar en la plaza situada junto a la estación de Renfe, en la capital, y donde ha hecho un llamamiento a movilizarse por el empleo digno, la vivienda y el futuro de los pueblos.

Frente Amplio destaca su "compromiso y voluntad de consolidar una alternativa de izquierda que dé respuesta a las principales reivindicaciones de la provincia y contribuya a mejorar la vida de la ciudadanía".

El acto de inicio de campaña ha contado con la participación de Jesús Fernández, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia; Mari Carmen Pérez, número dos de Senado de Progreso por Granada; y el resto de integrantes de la candidatura que han pedido el apoyo para la coalición progresista con el objetivo de avanzar en derechos sociales y hacer realidad los proyectos para el desarrollo económico de la provincia.

A escasos metros de la estación de Renfe, el candidato Jesús Fernández ha dicho que Granada "no puede seguir en el vagón de cola ni vivir de promesas eternas" en materia de infraestructuras. "La provincia de Granada no puede depender de lo que decidan las siglas que gobiernan en cada momento; nuestra prioridad es defender esta tierra para acabar con el aislamiento", ha subrayado.

Además, ha señalado la trayectoria y el trabajo desarrollado por las fuerzas que integran el Frente Amplio, y ha destacado su aportación a los avances sociales y económicos promovidos por el Gobierno central, con medidas como las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional y el refuerzo de los derechos laborales y sociales.

El candidato ha defendido el proyecto político de izquierda por ser "serio y coherente, que cumple con lo que plantea en sus programas y demuestra con hechos su compromiso cuando gobierna". Y además se ha comprometido a "pelear con la misma contundencia" por el derecho a una vivienda digna y por un empleo estable y de calidad que frene la marcha de los jóvenes.

Por su parte, la coordinadora provincial de IU y número dos de Senado de Progreso por Granada, Mari Carmen Pérez, ha apelado a la movilización el próximo 29N para "frenar a la derecha y no dar un paso atrás en derechos y libertades".

"No vamos a hablar solamente a quienes ya están convencidos. Nos dirigimos a quienes tienen dudas, a quienes se sienten decepcionados con la política, a quienes creen que las cosas pueden ser diferentes y a quienes, sencillamente, quieren vivir con dignidad y dejar un futuro mejor a sus hijos e hijas", ha subrayado.

Pérez ha asumido como prioridades las políticas que ofrezcan oportunidades a los municipios de la provincia, con especial atención al medio rural, la lucha contra la despoblación y la creación de empleo estable. Así, ha defendido un modelo de desarrollo sostenible que contribuya a fijar la población, que cree oportunidades de trabajo y que garantice el acceso a los servicios públicos.