Fuente Vaqueros (Granada) advierte de roturas en varios puntos del cauce del río Cubillas

El alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, a la izquierda en la imagen - AYUNTAMIENTO

FUENTE VAQUEROS (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, en la comarca de la Vega de Granada, ha informado este lunes de que el río Cubillas presenta actualmente roturas en varios puntos de su cauce a causa del temporal de las últimas semanas, lo que está provocando la entrada de agua en parcelas rústicas colindantes y daños de consideración en terrenos agrícolas.

Asimismo, se ha detectado un importante atranco de troncos y maleza a la altura del camino del Rincón del Pincha, lo que ha provocado el corte de la carretera que conecta Fuente Vaqueros con Valderrubio, según han informado desde el Consistorio fuenterino en una nota de prensa.

Como consecuencia de esta situación, se han visto afectados diversos caminos rurales, especialmente en las zonas de La Mimbrera y El Martinete, además de registrarse daños en infraestructuras agrarias. En numerosos tramos, los caminos permanecen "anegados y cubiertos de lodo", lo que impide actualmente el tránsito normal.

Desde el Ayuntamiento se continúan realizando visitas técnicas a distintas zonas del término municipal, detectándose progresivamente nuevas afecciones. Asimismo, se ha solicitado la colaboración de las comunidades de regantes para "facilitar la identificación y valoración de los daños producidos".

Paralelamente, el Consistorio ha dado aviso a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que revise las grietas detectadas en el malecón del Río Genil, con el fin de "evitar riesgos derivados de un posible debilitamiento de esta infraestructura". Según las primeras valoraciones, la entrada de agua en el casco urbano se produjo por el desagüe del arroyo Río Nuevo, lo que provocó el retroceso del agua y la posterior inundación de parte del municipio.

El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros ha señalado que continúa trabajando en la evaluación de los daños ocasionados por el reciente temporal en el término municipal, así como en el restablecimiento progresivo de la normalidad para la ciudadanía. El alcalde, José Manuel Molino, junto al personal municipal, ha vuelto a analizar este lunes la situación de los caminos rurales, cauces y distintas zonas afectadas, con el objetivo de obtener una visión lo más completa posible del alcance de los daños.

Según ha señalado el regidor, "una vez que los daños estén completamente cuantificados, solicitaremos las ayudas necesarias a las administraciones competentes para poder dar respuesta a los vecinos y al sector agrario afectado". En este sentido, el alcalde ha destacado que, gracias al esfuerzo y la implicación de vecinos, así como del propio personal municipal, se ha podido "actuar desde el primer momento, trabajando de manera coordinada para paliar las consecuencias del temporal y minimizar, en la medida de lo posible, sus efectos sobre el municipio".

DAÑOS EN VIVIENDAS Y ENSERES

En cuanto a los daños en viviendas y enseres, los vecinos del municipio, especialmente del barrio de los Ríos, han llevado a cabo labores de limpieza en sus viviendas y calles, en coordinación con el Ayuntamiento, que ha trabajado en la limpieza de imbornales, redes de saneamiento y retirada de lodo.

El Ayuntamiento se mantiene a la espera de que se abra el plazo oficial para la presentación de reclamaciones por daños, tanto en el ámbito urbano como en relación con los perjuicios ocasionados en cultivos, infraestructuras agrícolas y caminos rurales.

"El Ayuntamiento va a estar al lado de nuestros vecinos y agricultores. Nuestro objetivo es recuperar la normalidad cuanto antes y que nadie se quede atrás", ha concluido José Manuel Molino.