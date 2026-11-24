El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, junto al vídeo donde se ve el anuncio promocional de 'Córdoba Provincia Infinita' en los Cines Callao de Madrid. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha presentado las primeras imágenes de la campaña de promoción turística de la provincia en Madrid, destacando el éxito de esta iniciativa "con la que pretendemos mitigar la interrupción de la conexión ferroviaria de Córdoba con la capital tras el accidente acaecido en Urda (Toledo)".

En rueda de prensa, Fuentes ha insistido en que "Córdoba ya se está viendo en la capital, gracias a una campaña muy potente. Así, bajo el título 'Córdoba Provincia Infinita', y con acciones que se prolongarán hasta finales de diciembre, la oferta turística de nuestra tierra estará presente en 15 pantallas digitales de gran formato en emplazamientos emblemáticos de la capital como son los Cines Callao y los teatros Lope de Vega, Coliseum y Rialto, en plena Gran Vía madrileña".

"Esta idea viene avalada por prospecciones de mercado que nos llevaban a tomar una rápida respuesta. Ahora estamos en Madrid, también en su Metro y en el Aeropuerto Adolfo Suárez, y contaremos con un segundo 'hub' que pondremos en marcha con Barcelona", ha remarcado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha recordado que "en total, esperamos alcanzar unos 19,5 millones de impactos en una sola semana con un contenido audiovisual que será un itinerario de diez segundos con la Mezquita-Catedral en primera lugar, porque permite situarnos en Córdoba en segundos, y luego el turismo experiencial, gastronomía y paisajes de la provincia", entre otros.

La campaña recalará también en el Metro de Madrid, ha continuado, "donde gracias a 19 pantallas de gran formato que se podrán visualizar en nodos estratégicos como Sol, Gran Vía, Callao, Moncloa, Plaza de España, Gregorio Marañón y Nuevos Ministerios. Se espera una alcance estimado de 1,7 millones de impactos directos".

Finalmente, Fuentes ha hecho referencia al Aeropuerto Adolfo Suárez, tercer escenario de la campaña, "con presencia en la zona de salidas y llegadas así como en la zona de embarque, facturación, recogida de equipajes, etc. Se espera llegar a 10,5 millones de impactos en un mes".

Las imágenes pueden verse a través del enlace 'https://drive.google.com/drive/folders/106SW1SlotfdlZoBIK_uC...'.