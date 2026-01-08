Fuentes espera aprobar el presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2026 "en el mes de enero"

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en una imagen de archivo. - DIPUTACION DE CORDOBA - Archivo

CÓRDOBA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha afirmado este jueves que la idea del Gobierno provincial es, tras el parón navideño, aprobar el Presupuesto para 2026 "en el mes de enero", para lo que "vamos a iniciar conversaciones con los grupos" de la oposición (PSOE, IU y Vox), que ya "habrán visto los números, y vamos a intentar mejorar el texto con toda la vocación de consenso que podamos".

Así lo ha expresado Fuentes en respuesta a preguntas de los periodistas, donde ha resaltado que "nosotros no descartamos absolutamente a nadie", y la idea principal es la de "mejorar el texto, el tablero contable en las grandes líneas que tiene la Diputación", insistiendo en que "los ejes de gasto son todos muy claros, no va a haber grandes diferencias con respecto al año anterior y vamos a seguir por la línea de inversión que tenemos planteadas".

Para el presidente de la institución provincial "son unos muy buenos presupuestos", unas "cuentas históricas que apuntalan a las empresas" y que "equilibran mucho sus cuentas". Así las cosas, ha añadido, "vamos a empezar a hablar, ya se está hablando con algunos grupos, y si podemos" se llevará "al Pleno de la semana del 20" de enero, en caso contrario "haremos un Pleno extraordinario. Yo quiero, si puedo, aprobarlo en enero para que entren en carga lo más pronto posible", ha aclarado.

Al respecto, ha agregado que es "fundamental y necesario que se vayan implementando los recursos y vayamos buscando todo lo que podamos para que cuanto antes tengan los recursos todos los organismos autónomos, todas las empresas y, sobre todo, la Diputación".

VOX CRITICA LA "INCAPACIDAD DEL PP"

Por otro lado, la presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, ha criticado el "bloqueo total por la incapacidad del PP de asumir que gobierna en minoría y que debe negociar" los presupuestos, y ha señalado que su formación "va a emplazar formalmente al presidente de la institución, Salvador Fuentes, a sentarse a negociar".

Por su parte, el diputado de Vox, Rafael Saco, ha calificado la situación como "grave y perjudicial para los pueblos de la provincia", afirmando que los presupuestos "se vienen trabajando a nivel técnico desde septiembre sin que el PP haya contactado con los grupos de la oposición". Igualmente, ha afeado que la documentación presupuestaria se entregó "de manera precipitada y sin voluntad real de negociación", y ha recordado que el PP necesita "al menos un voto de la oposición para sacar adelante las cuentas".

Además, Saco ha asegurado que Vox volverá a plantear una negociación basada en "la eliminación del gasto superfluo y en destinar el dinero a lo verdaderamente importante para los cordobeses", una línea que, según ha afirmado, el partido ha defendido siempre en todas las instituciones. "La provincia no puede esperar más. Hay asuntos urgentes que requieren presupuestos y vamos a dar un paso al frente para liderar esa negociación", ha concluido.

"BUENA VOLUNTAD E INTERÉS GENERAL"

Respecto a estas críticas, el presidente de la Diputación ha remarcado "trabajamos como el que más" y confía "en la buena voluntad y el interés general que tengamos todos a la hora de poner las enmiendas que se estimen oportunas", y ha afirmado que "voy a aceptar enmiendas que puedan mejorar el texto". Sin embargo, ha aclarado que "ya hablamos dos años con Vox y tuvimos oportunidad de ver los textos y no se mejoraron".

"Hay que ser humilde con estas cosas y yo estoy echando el trabajo que tengo que echar, esto no es ordeno y mando", sino que es "es hablar, tantear, ver de qué manera, porque el presupuesto tiene que ser de todos" y "vamos a intentar que sea una mayoría suficiente", ha dicho.

Salvador Fuentes ha negado la "inactividad" de la Diputación, pues, aunque "podemos cometer errores, trabajamos como el que más" y ha insistido en que antes de presentar los presupuestos había que "aprobar las ordenanzas fiscales porque de ello dependían también los ingresos ciertos de las empresas", ahora, tras no salir adelantes dichas ordenanzas, "había que incorporarlo al presupuesto de una forma absolutamente inteligente".

En cualquier caso y para concluir, el presidente de la institución provincial ha indicado que llamará "al grupo de Vox para que nos diga y nos explique cuáles son sus propuestas", pues el gobierno provincial busca "consenso" y "cuanto más grande sea el acuerdo, mejor para todos". "No se me van a caer los anillos con nadie, si puedo con todos bien" y sino se buscará una mayoría suficiente para aprobarlos "cuanto antes, en enero, o prorrogamos, pero cuanto antes", ha apostillado.