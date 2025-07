Fundación Andaluza de la Prensa se suma a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Andaluza de la Prensa (FAP), entidad dedicada a la promoción del periodismo y la libertad de expresión, ha rubricado su adhesión a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031.

La firma ha tenido lugar en la sede del Ayuntamiento de Granada, en un acto presidido por la alcaldesa, Marifrán Carazo y el presidente de la FAP, Francisco Ramón Burgos.

Esta adhesión representa un respaldo clave desde el ámbito informativo, otorgando fuerza y legitimidad a una candidatura que persigue proyectar al exterior la riqueza patrimonial, creativa y emocional de Granada, según una nota del ayuntamiento.

La Fundación, con décadas de compromiso con la comunicación, la ética periodística y la cultura andaluza, se convierte "así en aliada estratégica del proyecto, reconociendo el poder de la información como herramienta de transformación social".

En ese sentido, "los profesionales de la comunicación son emisores naturales del alma de esta ciudad: su cultura, su historia y su talento", según ha declarado Francisco Ramón Burgos, quien ha reafirmado el compromiso de la Fundación con "una candidatura que busca conquistar Europa desde la palabra, la imagen y la emoción".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido el respaldo de la fundación, subrayando que "esta adhesión da voz y credibilidad a un proyecto que nace para emocionar al mundo".

"Granada tiene mucho que contar, y nadie mejor que los periodistas para hacerlo; necesitamos su talento para convertir nuestra oferta cultural en un mensaje potente, capaz de traspasar fronteras", ha indicado.

Carazo ha insistido en que "la candidatura de Granada 2031 es también una apuesta por el periodismo comprometido con la verdad, la cultura y la ciudadanía". "La información rigurosa y sensible es uno de los pilares de esta propuesta, porque sin relato no hay proyecto, y sin medios no hay eco", ha dicho.

La Fundación Andaluza de la Prensa se compromete a colaborar activamente en la difusión de los valores de la candidatura a través de campañas, encuentros profesionales, formación especializada y proyectos de comunicación cultural.

La entidad se convierte así en un canal esencial de promoción, con capacidad para amplificar el mensaje de Granada 2031 y conectar con públicos locales, nacionales e internacionales.

"Con esta alianza, la candidatura gana una herramienta fundamental: el periodismo como vehículo de cohesión, participación y proyección internacional", según el ayuntamiento.

Ha añadido que Granada no "solo ofrece un legado cultural excepcional, sino también una red viva de profesionales de la información que harán posible que ese legado sea conocido, reconocido y compartido en toda Europa".