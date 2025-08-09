La Fundación Antonio Gala elige a los 14 jóvenes que formarán parte de la XXIV promoción creadores

Archivo - Una exposición en la sede de la Fundación Antonio Gala en una imagen de archivo. - FUNDACIÓN ANTONIO GALA - Archivo

CÓRDOBA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Antonio Gala ya ha seleccionado a los 14 artistas, ocho mujeres y seis hombres, que formarán parte de la XXIV promoción de jóvenes creadores en el curso 2025-2026, quienes trabajarán en sus proyectos desde mediados de octubre hasta final del mes de mayo.

Según informa la fundación en su web, consultada por Europa Press, los jóvenes seleccionados trabajan en los campos de las artes plásticas y visuales (cinco de los creadores), el cómic (uno), la composición musical (dos), la narrativa (cuatro) y la poesía (dos), y proceden de distintas partes del territorio nacional, así como de Cuba, México y Perú.

La Fundación Antonio Gala convoca anualmente las plazas de alojamiento y manutención para jóvenes creadores de entre 18 y 30 años en lengua castellana con el objetivo fundamental de "formarlos en la idea de que todos deben enriquecerse con la convivencia", y que dentro de la fundación pueden "vivir para trabajar sin tener que trabajar para vivir", una idea del escritor Antonio Gala que se ha visto finalmente cumplida con la puesta en marcha del proyecto que lleva su nombre.

Cabe destacar que el trabajo de los jóvenes creadores en la Fundación Antonio Gala está "presidido por la libertad", pues "no hay profesores que dirijan su actividad", sino que reciben eventualmente la visita de creadores ya consagrados que les "orientan y aconsejan".

Uno de los pilares de la Fundación Antonio Gala estriba en fomentar la convivencia entre los residentes y enriquecer cada uno su propia disciplina con la de los demás, una "fecundación cruzada", de la que hablaba Antonio Gala, que debe presidir la vida diaria.

Así, los jóvenes se reúnen al final de la jornada para explicar sus avances, sus dudas, compartir sus experiencias y enriquecerse recíprocamente. De esta forma, el escritor aprende del músico, el músico del escultor, el escultor del pintor y así sucesivamente.

Además del patrocinio de entidades públicas como el Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba o el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga), hay varias entidades privadas que colaboran regularmente con la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores como la Fundación Cajasur y la Fundación Cajasol, entre otras.