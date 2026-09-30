La Fundación Antonio Gala recibe en Córdoba la Medalla de Oro Mayte Spínola a la cultura

Medalla de Oro Mayte Spínola a la cultura - FUNDACIÓN ANTONIO GALA

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Antonio Gala, ubicada en Córdoba, ha sido reconocida con la Medalla de Oro Mayte Spínola 2026 por su trayectoria y contribución al mundo de la cultura. La filosofía de las Medallas de Oro Mayte Spínola es la de reconocer a personas y entidades, consagradas o emergentes, por su trabajo en las artes, la ciencia, el deporte o la solidaridad.

Según ha indicado la fundación en una nota, la entrega de las Medallas de Oro tendrá lugar en Sevilla, en la Fundación Valentín de Madariaga, durante el mes de abril de 2027. Además, la Fundación Antonio Gala ha expresado "su agradecimiento al jurado por la concesión de este prestigioso reconomiento" a la institución.

La Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores es una institución privada sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía, lo que conlleva el reconocimiento por parte del Estado español del interés general de sus fines, siendo considerada a todos los efectos institución jurídica privada.